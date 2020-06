Les aliments fermentés, un passeport pour la santé : conversation avec l’aventurier culinaire Koizumi Takeo

La principale richesse nutritionnelle du nattô est liée à sa teneur en protéines. Le nattô en contient environ 17 %, soit presque autant que la viande de bœuf (18-19 %). La proportion d’acides aminés libres (quasiment tous des acides aminés essentiels) atteint des taux sans commune mesure avec ceux du soja avant fermentation. La composition nutritionnelle du nattô est ainsi très élevée. Il contient également plus de 1 % d’acide glutamique, composant de base de l’umami. Enfin, le nattô est riche en minéraux comme le calcium, le phosphore et le potassium.

Les aliments fermentés, nous venons de le voir, sont riches en substances bonnes pour la santé, bien qu’encore mystérieuses. Examinons de plus près les bénéfices qu’on peut tirer des aliments fermentés représentatifs du Japon que sont le nattô, le miso, le vinaigre de riz, les tsukemono et le narezushi.

Des recherches récentes montrent par ailleurs que ces aliments ont pour effet de renforcer le système immunitaire, qui nous protége des maladies. Plus nos cellules immunitaires sont nombreuses, mieux elles sont armées pour lutter contre les virus et empêcher la prolifération des cellules cancéreuses.

Les aliments fermentés ont-ils vraiment des bienfaits diététiques ? Bien sûr que oui. Préparés à partir de céréales, de lait d’origine animale, de légumes et de poissons fermentés, ils sont incroyablement riches en nutriments. Ils regorgent de vitamines, d’acides aminés essentiels ou encore de peptides aux effets positifs. Tous sont issus de l’activité des micro-organismes impliqués dans la fermentation. Les probiotiques ainsi obtenus et stockés dans les aliments fermentés peuvent aider à lutter contre l’hypertension, limiter la prolifération des cellules cancéreuses, réduire les triglycérides, dissoudre les caillots sanguins, bloquer les substances radioactives ou encore renforcer les fonctions hépatiques.

On peut évoquer plusieurs raisons : premièrement, les Japonais accordent une attention croissante à leur santé. Sachant que les aliments fermentés sont très sains, ils s’efforcent d’en manger. Deuxièmement, les aliments fermentés sont ce qu’il y a de plus naturel puisque la fermentation est issue de leurs propres micro-organismes, sans ajout d’aucune sorte ; ils ont donc une valeur totalement différentes des autres aliments. Troisièmement, le mystère qui entoure ces saveurs naturelles et ces parfums spéciaux leur confère un goût inoubliable. Ces aliments traditionnels, qui font partie de notre alimentation depuis toujours, sont des produits dans lesquels les consommateurs ont une totale confiance.

Les aliments fermentés sont de plus en plus recherchés. Pourquoi éveillent-ils un tel intérêt ?

Le miso





Le miso est un condiment japonais traditionnel à base de soja, riz ou blé additionné de sel et de kôji, un ferment constitué de céréales (riz, blé ou soja) ensemencées avec un champignon appelé kôji-kin et mis à fermenter. L’un des cinq condiments de base de la cuisine japonaise, il est le produit de l’action de micro-organismes. Longuement fermenté et riche en umami, le miso permet de conserver la viande, les légumes et le poisson. Avec un niveau de protéines élevé, 10 % pour le miso de blé et 19 % pour celui de soja, c’est depuis toujours une précieuse source de protéines pour les Japonais dont l’alimentation est basée sur l’amidon, sous forme de riz ou de tubercules. Le miso est riche en acides aminés qui composent les protéines, notamment en lysine et leucine, acides aminés essentiels indispensables à la survie, ainsi qu’en vitamines et minéraux qui manquaient souvent au régime alimentaire frugal des Japonais. Le miso a donc longtemps constitué un apport nutritionnel important.

La fermentation produit un phospholipide, la lécithine, qui permet de prévenir l’hypertension, tandis que l’acide linoléique renforce les vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau.

Le miso contient des fibres alimentaires protectrices contre le cancer de l’intestin et de nombreux oligosaccharides qui stimulent la production de bifidobactéries dans la flore intestinale. Ses vitamines B préviennent l’oxydation et le cancer. En octobre 1981, lors d’une conférence de l’Association japonaise du cancer, le professeur Hirayama Takeshi, alors directeur de la division épidémiologie du Centre national du cancer, a présenté une étude sur le lien entre la consommation de soupe miso et la mortalité par cancer de l’estomac. Les résultats de cette enquête portant sur des individus qui mangeaient de la soupe miso quotidiennement et d’autres n’en ingérant presque jamais montraient que plus sa consommation était fréquente, plus le taux de mortalité par cancer de l’estomac baissait. Il a de plus été constaté que les consommateurs quotidiens de soupe miso mouraient également moins d’autres cancers, de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, d’ulcères de l’estomac ou du duodénum ainsi que de cirrhose.

Le miso ne provoque quasiment pas d’allergie au soja.

Il est riche en acides gras insaturés qui font baisser le cholestérol sanguin et en acides gras libres qui inhibent la sécrétion de mélanine.

Il a un fort effet hypotenseur, protège des radiations, stimule le système immunitaire, possède des qualités anti-cancer en participant à inhiber les agents qui provoquent la mutation des cellules.





Le vinaigre de riz





Le vinaigre de riz est issu de la fermentation du riz. La plus vieille mention de l’utilisation de vinaigre dans la cuisine au Japon figure dans le volume 16 du recueil de poèmes Man’yôshû (fin du VIIe-milieu du VIIIe siècle). Le sel, le saké, la sauce soja et le vinaigre, condiments essentiels depuis fort longtemps, étaient alors appelés kusu, les « quatre types », et présentés à table dans de petits récipients.

Le vinaigre de riz permet de récupérer de la fatigue. On sait depuis longtemps que l’une des causes de la fatigue physique est l’accumulation d’acide lactique dans le corps, en particulier dans les fibres musculaires. Quand on est fatigué, le vinaigre pénètre le corps et stimule l’activité du cycle de Krebs qui fabrique de l'énergie, grâce à quoi l’acide pyruvique est résorbé sans se transformer en acide lactique.

Le vinaigre permet également de lutter contre le vieillissement. Par exemple, les patients atteints d’hypertension qui prennent chaque jour une certaine dose de vinaigre dans le cadre d’un essai clinique enregistrent une baisse de leur taux de cholestérol sanguin et de triglycérides, à la différence du groupe de contrôle.

Le vinaigre aide à perdre du poids en stimulant l'élimination de la graisse viscérale.

Grâce à des substances qui inhibent les enzymes du système de l’angiotensine responsables de l’hypertension, il permet de prévenir cette maladie.

Il a également des effets préventifs en matière de diabète, d’obésité, de maladie du foie gras, de peroxydation lipidique et de lutte contre le cancer.

