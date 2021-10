Covid-19 au Japon : un tiers des cas est dû à un repas de groupe ou à une conversation sans masque

Japan Data

La cinquième vague de la pandémie de Covid-19, la pire jusqu’à présent, qui a frappé le Japon en juillet et en août, semble toucher à sa fin. Une étude a montré qu’une personne sur trois ayant été testée positive au coronavirus avait soit mangé et bu avec d’autres personnes, soit parlé avec des gens n’appartenant pas à leur foyer sans porter de masque durant les deux semaines précédant l’infection.

Selon une étude conduite par la Réunion de coordination du gouvernement métropolitain de Tokyo auprès de personnes ayant été contaminées par le Covid-19, près d’un tiers des répondants (32,7 %) avaient participé à une activité sociale comprenant de l’alcool, avaient mangé et bu dans un grand groupe ou avec d’autres personnes pendant une longue période, ou avaient parlé avec quelqu’un n’appartenant pas à leur foyer sans porter de masque durant les deux semaines précédant directement le début des symptômes (ou la date du test PCR pour les patients asymptomatiques).

Les patients restants, qui correspondaient à près de 70 % du total, n’étaient pas conscients d’avoir effectué ces actions et avaient suivi les mesures de prévention. Malgré cela, de nombreux nouveaux cas positifs ont résulté des contacts étroits entre les personnes d’un même foyer et il leur a été apparemment impossible d’éviter d’être contaminés chez eux.

L’enquête a été menée entre le 1er juillet et le 31 août auprès des patients du Covid-19 suivant un traitement dans des établissements d’hébergement ou chez eux. Les 11 726 répondants à l’enquête étaient des hommes et des femmes âgés de moins de 60 ans. Les résultats ont montré que la propagation de l’infection était plus fréquente dans les groupes d’âge pour lesquels la vaccination avait commencé plus tardivement.

De nombreuses personnes qui avaient mangé et bu avec d’autres étaient âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années. Bien que pratiquement la totalité de tous les patients interrogés aient eu l’habitude de porter un masque, un sur quatre d’entre eux avait parlé avec quelqu’un d’extérieur à leur foyer sans porter de masque, indiquant ainsi qu’ils avaient peut-être été infectés en baissant la garde pendant un moment.

Les symptômes les plus courants ont été la fièvre, les maux de tête, la fatigue et la toux, qui ont tous été mentionnés par la majorité des répondants. (Voir notre article : Par quels symptômes les Japonais infectés au Covid-19 ont découvert qu’ils étaient malades ?)

À Tokyo, le nombre de personnes nouvellement infectées a commencé à augmenter en juillet et l’état d’urgence a été déclaré pour la quatrième fois le 8 juillet. Les infections ont considérablement augmenté en août, portant le nombre des personnes nouvellement contaminées au chiffre record de 5 773 le 13 août. En plus des nombreux patients hospitalisés dans des institutions médicales, certains d’entre eux ont été dans l’obligation de se soigner chez eux en raison du manque d’accès aux établissements d’hébergement. Ceci s’est traduit par un certain nombre de décès de patients à leur domicile.

Cependant, depuis le milieu du mois de septembre, le nombre de cas journaliers a fortement baissé dans tout le pays, et l’état d’urgence a été levé.

(Voir l’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

(Photo de titre : zone de restauration durant le Fuji Rock Festival 2021 qui s’est tenu avec des mesures de précaution spéciales contre l’infection au Covid-19. Jiji)