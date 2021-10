Nouilles japonaises : lesquelles préférez-vous, les « soba » ou les « udon » ?

Japan Data

Préférez-vous les nouilles de froment udon ou les nouilles de sarrasin soba ? Les râmen ou les pâtes italiennes ? Ces simples questions sur les différences de goût au Japon ont montré une division entre les régions de l’est avec celles de l’ouest.

Quand vous marchez dans la ville et que le fumet du bouillon dashi vient chatouiller vos narines, il vous prend une irrésistible envie de manger des nouilles. Mais lesquelles ? Des udon (nouilles de froment) ou des soba (nouilles de sarrasin) ? D’après l’enquête menée par JMA Research Institute Inc. auprès de 5 000 testeurs âgés de 20 à 70 ans dans l’ensemble du pays, des différences de goûts sont nettement apparues selon les régions.

En faisant choisir les plats préférés parmi plus de soixante préparations couramment servies, les soba se sont révélées populaires dans le nord et l’est du Japon. Plus précisément, elles sont arrivées en tête avec 70,8 % dans la région de Hokkaidô (au nord), 66,5 % pour celle du Kita-Kantô (Ibaraki, Tochigi, Gunma) et celle de Kôshin (Nagano, Yamanashi) et 65,1 % dans le Tôhoku (au nord-est). En revanche, les udon ont été largement plébiscitées dans le Japon du sud et de l’ouest, avec 73,9 % sur l’île de Shikoku et 70,3 % sur l’île de Kyûshû, montrant que l’Archipel est divisé en deux pour cette affaire de goût.

Qu’en est-il des préférences concernant les nouilles râmen et des pâtes italiennes ? Les râmen ont obtenu le score le plus élevé à Hokkaidô avec 80,6 %, suivi par 77,5 % pour Kita-Kantô et Kôshin, 77,0 % dans le Tôhoku et 76,5 % pour le Hokuriku et Niigata. Les pâtes italiennes ont atteint 74,2 % dans la zone de la mégalopole de Tokyo et 73,4 % pour l’île de Hokkaidô.

(Photo de titre : Pixta)