Les Japonais motivés pour le jogging : un nombre record en 2020

Est-ce en réaction de la hausse du télétravail, de l’auto-confinement volontaire et de la fermeture des salles de sport ? Toujours est-il que 2020 aura vu un nombre record de Japonais ayant pratiqué la course à pied au moins une fois dans l’année.

Un sondage effectué en 2020 par la Fondation Sasakawa pour le sport indique que parmi la population japonaise âgée d’au moins 20 ans, le pourcentage de ceux qui ont pratiqué la course à pied « au moins une fois dans l’année » a atteint 10,2 %, soit 10,55 millions de personnes. C’est la plus forte augmentation depuis la première édition de cette enquête en 1992.

Le total de ceux qui font du jogging de façon régulière au moins une fois par semaine, plutôt que de temps en temps sur un élan de motivation, est de 5,79 millions (5,6 %), et 7,24 millions (7,0 %) font du jogging au moins deux fois par mois, des niveaux record dans les deux cas.

Pour les femmes qui ont fait du jogging au moins une fois dans l’année, le taux est le plus élevé pour celles âgées entre 20 et 29 ans, à 15,8 %, alors qu’il n’était que de 6,1 % en 1998.

Par contre, pour les hommes, le taux est le plus élevé parmi ceux âgés entre 30 et 39 ans, à 22,1 %, suivi de 19,7 % pour la tranche de 20 à 29 ans, 19,3 % pour les 40 à 49 ans, et 17,0 % pour les 50 à 59 ans. Malgré des différences notoires entre les tranches d’âge, la tendance est à l’augmentation depuis 1998, particulièrement chez les 30-39 ans.

(Photo de titre : Pixta)