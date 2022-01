Les Japonais et les parapluies : le plastique toujours populaire ?

Japan Data

Les averses sont très fréquentes au Japon. Non seulement pendant la saison des pluies (entre mi-juin et mi-juillet) mais aussi pendant celle des typhons (septembre-octobre) et en automne. Quelles sont les habitudes des hommes et des femmes au Japon en matière de type de parapluie et de leur prix ?

La société de recherche Planet a demandé à 4 000 personnes quels produits ils utilisent par temps pluvieux (plusieurs réponses possibles), et les réponses les plus populaires étaient « parapluie large non plastique » (67,4 %) et « parapluie pliant » (67,0 %). Mais presque la moitié des gens (49,4 %) se servent de « parapluies en plastique ».

Au niveau des prix, 28,1 % des répondants utilisent des parapluies vendus entre 500 yens and 999 yens (entre 3,9 et 7,8 euros), suivi de 20,9 % entre 1 000 yens et 1 999 yens (entre 7,8 et 15,6 euros) et 16,9 % à moins de 500 yens. Même les personnes qui n’utilisent pas de parapluies en plastique aiment bien les modèles peu chers, avec 60 % des consommateurs amateurs de prix à moins de 2 000 yens.

Les hommes en particulier préfèrent les parapluies bon marché, à moins de 500 ou de 1 000 yens, tandis que les femmes préfèrent les parapluies un peu plus onéreux.

La fréquence à laquelle les gens se retrouvaient dans l’obligation d’acheter une protection contre la pluie était de « jamais » pour 44,4 %, et 45 % au total qui le font « moins qu’une fois par an » ou « environ une fois l’an ». Par ailleurs, beaucoup plus d’hommes que de femmes ont répondu qu’ils gardaient un parapluie de secours sur leur lieu de travail.

(Photo de titre : Pixta)