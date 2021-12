Les Japonais plus soucieux de la mauvaise haleine que les Français, mais peu d’entre eux utilisent les bains de bouche

Une étude effectuée dans 15 différents pays a permis de découvrir que c’est en Asie que les gens prêtent le plus d’attention à leur odeur buccale. Au Japon, cela concerne une personne sur trois. Mais le niveau de conscience de l’importance des soins bucco-dentaires y reste au-dessous de la moyenne. Et qu’en est-il en France ?

La société Sunstar, fabricant de produits d’hygiène bucco-dentaire, a mené une enquête sur « la santé de la bouche » auprès de 15 000 personnes dans 15 pays au total en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. La réponse la plus fréquente en matière de souci de santé buccale a été « l’hypersensibilité », avec 30 %. Ce pourcentage a été élevé pour tous les pays, à l’exception du Japon.

Par ailleurs, la « mauvaise haleine » a été citée le plus fréquemment, avec 34 % pour le Japon, soit le double de la moyenne de 17 % des 15 pays interrogés. Dans l’ensemble, les Japonais ont fortement tendance à se soucier de leur haleine. 11 % des Français pensent avoir mauvaise haleine alors que les Brésiliens, avec le chiffre le plus bas de 8 %, n’en sont guère conscients.

Pour ce qui est des soins bucco-dentaires pour la santé de la bouche et rafraîchir l’haleine, le Japon a été au-dessus de la moyenne pour une seule rubrique « Se brosse les dents deux fois par jour » avec 56 %. Les rubriques ayant eu un pourcentage élevé en moyenne pour les 15 pays, comme « Se nettoie la langue » 39 %, « Va chez le dentiste deux fois par an » 33 %, « Utilise un bain de bouche deux fois par jour » 33 %, sont restés dans la tranche des 20 % pour le Japon.

Le Japon est le pays où les gens sont les plus soucieux de leur haleine mais le pourcentage de personnes utilisant des bains de bouche 2 fois par jour sont en dernière position, avec 21 %. Avec 33 % pour la moyenne des 15 pays, les 41 % pour l’Espagne et la Thaïlande ont été presque le double du Japon. La France, avec 26 %, est en dessous de la moyenne.

(Photo de titre : PIxta)