Les uniformes unisexes : les écoles japonaises s’adaptent au nom de la neutralité de genre

Japan Data

Au Japon, un nombre croissant d’écoles tentent d’adapter leurs uniformes scolaires à la notion de neutralité de genre, notamment pour prendre en considération les personnes de la communauté LGBTQ.

L’idée de proposer des vêtements unisexes s’étend aujourd’hui aux écoles japonaises, qui étaient auparavant principalement influencées par les vieux uniformes militaires européens — une marinière pour les filles, et un veston à col droit et pantalon pour les garçons.

Dans son enquête nationale, le fabricant d’uniformes scolaires Kankô Gakuseifuku a constaté que 39,3 % des écoles avaient commencé à proposer des options vestimentaires pour les personnes de la communauté LGBTQ, ou bien par exemple pour les filles qui ne veulent simplement pas mettre de jupe. De plus, 20,3 % des établissements ne proposant pas encore d’uniformes unisexes déclarent vouloir franchir le pas à l’avenir. C’est donc environ 60 % des écoles japonaises qui mettent actuellement cette question sur la table.

À la question « Y a-t-il des élèves LGBTQ dans votre école ? », 10,9 % des élèves de primaire ont répondu par l’affirmative, ainsi que 32 % des collégiens et 31,1 % des lycéens. 36 % des élèves des établissements d’enseignement secondaire intégré se disent également conscients de la présence d’étudiants LGBTQ.

En ce qui concerne les options d’uniformes appropriés aux élèves LGBTQ, 50,1 % pensent que « le port du pantalon pour les filles » est approprié, et 36 % sont favorables au « port complètement libre de jupe, pantalon, ruban et cravate pour les filles et les garçons ». 35,4 % des sondés souhaitent la conception d’un uniforme composé d’un « blazer avec un modèle commun pour les filles et les garçons ».

En avril 2015, le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie a publié un avis intitulé « Prendre des mesures appropriées pour les élèves en ce qui concerne le Trouble de l’identité sexuelle ». Lentement mais sûrement, les écoles prennent davantage en considération la diversité sexuelle dans les uniformes, les coiffures, les toilettes et d’autres domaines.

(Voir également notre article : L’uniforme scolaire à travers les âges au Japon)

(Photo de titre : Pixta)