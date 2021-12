La vaccination anti-Covid-19 : les enfants japonais veulent-ils le faire, et qu’en pensent leurs parents ?

Japan Data

Plus de 75 % de la population du Japon a été vaccinée deux fois contre le Covid-19 et, à la mi-novembre, la vaccination de tous ceux qui le désiraient était globalement terminée. Par ailleurs, si dans les pays occidentaux la vaccination des élèves du primaire a déjà commencé, le groupe pharmaceutique Pfizer a effectué une demande dans ce sens auprès du ministère japonais de la Santé. Mais qu’en pensent les principaux intéressés, les enfants et leurs parents ?

D’après l’enquête menée en septembre 2021 par le Centre national pour la santé et le développement de l’enfant auprès d’élèves âgés de 6 à 18 ans (avec 1 271 réponses valides) pour connaître leur opinion sur la vaccination contre le Covid-19, 60 % ont répondu « vouloir se faire vacciner » et « préférer le faire ».

Si le total a atteint 50 % pour les élèves des premières années du primaire, 50 % des lycéens ont répondu « vouloir se faire vacciner » et 28 % « préférer le faire », montrant que plus on avançait en année scolaire et plus le souhait d’être vacciné était fort.

Pourquoi vouloir se faire vacciner ? « Je souhaite voir le nombre d’infections baisser pour que le virus soit rapidement maîtrisé », a répondu un lycéen. « Éviter d’être contaminé et causer des problèmes à son entourage », a dit un collégien. Un autre a expliqué que « cela permettrait de reprendre les activités après les cours et les événements sportifs » et qu’il « voulait participer de nouveau aux voyages scolaires ». Tous montrent ainsi un vif souhait de reprendre la vie normale. Par ailleurs, les enfants semblent être affectés par la pression exercée par leur camarades, comme le montrent les réponses d’un élève en fin d’école primaire qui a déclaré « avoir peur d’être mal jugé » et celle d’un collégien disant qu’« il ne voulait pas subir des brimades à l’école ».

En revanche, parmi les réponses de ceux qui ne voulaient pas être vaccinés, un lycéen a déclaré « avoir peur des effets secondaires » et un collégien qu’« on ne pouvait pas prévoir les effets sur le corps à long terme. »

Et que pensent les parents de la vaccination de leurs enfants ? Parmi les 5 753 répondants ayant des enfants de moins d’un an jusqu’à l’âge du lycée, 78 % ont déclaré qu’ils « souhaitaient qu’ils soient vaccinés » ou qu’ils « préféreraient qu’ils le soient ».

En particulier, 60 % des parents de collégiens et 68 % de parents de lycéens ont répondu qu’ils souhaitaient que leurs enfants se fassent vacciner, un parent d’un lycéen en troisième année ayant notamment déclaré qu’il « craignait des désavantages dans la progression scolaire si l’enfant n’est pas vacciné. »

Au Japon, la vaccination gratuite contre le Covid-19 s’applique aux plus de 11 ans. La compagnie américaine de produits pharmaceutiques Pfizer a déposé une demande le 10 novembre auprès du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales en vue d’étendre la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Les vaccinations pour ce groupe d’âge sont d’ores et déjà autorisées aux États-Unis.

(Photo de titre : Pixta)