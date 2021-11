Covid-19 au Japon : la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans débutera en février au plus tôt

Actualités

Le ministère de la Santé, du travail et des Affaires sociales compte mettre en place la vaccination des enfants âgés entre 5 et 11 ans au plus tôt à partir de février prochain, et les gouvernements locaux s’occupent déjà de préparer le terrain.

Le 10 novembre en effet, le groupe pharmaceutique Pfizer a soumis une demande au ministère afin de baisser l’âge minimum de la vaccination contre le Covid-19.

Malgré un démarrage plutôt lent par rapport aux autres pays, le Japon est aujourd’hui parvenu a vacciner totalement 75,5 % de sa population. Il est par ailleurs devenu le pays au taux de vaccination le plus élevé parmi les membres du G7.

Le nombre de contaminations est fortement en baisse notamment à Tokyo, avec moins de 30 cas par jour depuis la fin octobre. Le contraste est impressionnant avec la situation qu’avait connu la capitale il y a seulement trois mois en plein Jeux olympiques, quand la haute contagiosité du variant Delta provoquait entre 5 500 et 6 000 infections au quotidien.

