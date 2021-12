Plus facile à dire qu’à faire : beaucoup d’hommes répondent « j’aime le ménage » au Japon

Japan Data

« Aimez-vous effectuer les tâches ménagères ? » À cette question, l’écart de réponse entre les hommes et les femmes au Japon n’était pas négligeable. Et la répartition des tâches est également perçue de manière bien différente...

L’Institut de recherche sur l’habitat LIXIL a réalisé une étude dans tout le Japon parmi les hommes et les femmes entre 20 et 40 ans. À la question « Aimez-vous effectuer les tâches ménagères ? », 29,6 % des femmes ont répondu oui, par rapport à 39,7 % des hommes.

Mais il faut se garder de tirer des conclusions trop hâtives au vu de ces statistiques...

Concernant la répartition des tâches ménagères dans les couples japonais, il s’avère quand même que c’est la femme qui les gère dans 80 % des cas. Cela laisse à penser que les hommes aiment ça parce qu’ils ne le font que quand ils en ont envie, ou lorsque qu’ils doivent se charger d’une tâche dans laquelle ils se trouvent bons.

Par ailleurs, 72,7 % des femmes déclarent que c’est elles qui effectuent entre 80 et 100 % des tâches ménagères, alors qu’il n’y a que 49,5 % des hommes qui pensent la même chose. Comment expliquer cet écart de 23 points dans les perceptions ? Ceci est peut être dû au femmes qui pensent que « on me laisse tout faire », là où les hommes pensent que « je ne la laisse pas tout faire ».

(Photo de titre : Pixta)