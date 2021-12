[Galerie photos] Les Japonais qui ont vu la Terre depuis l’espace : la liste des astronautes nippons de l’histoire

Japan Data

Le 20 décembre 2021, le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku revenait d’un séjour de 12 jours dans la Station spatiale internationale (ISS). Le nombre de Japonais ayant voyagé dans l’espace s’élève désormais à quatorze.

Nous présentons ici les quatorze citoyens japonais qui ont voyagé dans l’espace, depuis Akiyama Toyohiro, le premier Japonais qui est allé dans l’espace, en 1990, jusqu’au milliardaire Maezawa Yûsaku, auteur du même exploit aujourd’hui.

Akiyama Toyohiro : premier voyageur spatial japonais

Né à Tokyo en 1942. Comme Maezawa, c’est un citoyen ordinaire, et non pas un astronaute professionnel. En tant que reporter pour Tokyo Broadcasting System (TBS), il est allé sur la station spatiale Mir à bord d’une fusée Soyouz de l’ex-Union soviétique. Il a été non seulement le premier Japonais à voyager dans l’espace mais encore le premier journaliste à diffuser en direct une vue de la terre prise en orbite.



Akiyama Toyohiro, reporter pour TBS, salue et sourit après son retour sur terre sain et sauf à proximité d’Arkalyk, en Union soviétique (aujourd’hui Kazakhstan). (Jiji; photo mise en commun)

Môri Mamoru : premier passager japonais d’une navette spatiale

Né à Yoichi, préfecture de Hokkaidô, en 1948. En 1992, Môri est devenu le premier scientifique japonais à voyager à bord de la navette spatiale américaine, et il a effectué son second vol en 2000. À l’origine, il devait être le premier Japonais à se rendre dans l’espace, mais il perdit sa place en tête du classement après l’accident de la navette Challenger, survenu en 1986, pour arriver en seconde position derrière Akiyama.



Môri Mamoru (Reuters)

Mukai Chiaki : première femme asiatique dans l’espace

Née en 1951 à Tatebayashi, préfecture de Gunma. En 1994, son voyage à bord de la navette spatiale Columbia a fait d’elle la première femme asiatique à entrer dans l’espace, et elle a renouvelé son exploit en 1998.



Mukai Chiaki (Reuters)

Wakata Kôichi : premier commandant japonais de la SSI

Né en 1963 dans la préfecture de Saitama. En 1996, il devint le premier spécialiste de mission japonais affecté à la navette spatiale. Puis, en 2000, il a contribué à l’installation de la Station spatiale internationale (ISS). En 2009, il est devenu le premier astronaute japonais à y effectuer un séjour de longue durée. À partir de novembre 2013, il a passé 188 jours dans l’ISS, et, au cours de la seconde moitié de ce séjour, il est devenu le premier Japonais à prendre le commandement de la station. Il projette d’effectuer sa cinquième mission spatiale à partir de 2022.



Wakata Kôichi (Reuters)

Doi Takao : premier Japonais à marcher dans l’espace

Né en 1954 à Tokyo. En 1997, Doi a voyagé à bord de la navette spatiale Columbia et il est devenu le premier astronaute japonais à marcher dans l’espace. En 2008, il a contribué à l’installation de la première tranche du module d’expérimentation japonais Kibô sur l’ISS. Il est alors devenu le premier Japonais à intégrer cette première installation spatiale japonaise dotée d’un équipage.



Doi Takao (Reuters)

Noguchi Sôichi : passager du vaisseau spatial privé Crew Dragon

Né en 1965 dans la préfecture de Kanagawa. En 2005 il s’est embarqué à bord de la navette spatiale Discovery pour participer à une mission de construction de l’ISS. En 2009, il est devenu le premier capitaine adjoint japonais d’un vaisseau Soyouz. Il a passé cinq mois et demi à bord d’ISS. En 2020, il a intégré le premier vaisseau spatial privé Crew Dragon, conçu par Space X, et passé 166 jours dans l’ISS.



Noguchi Sôichi (Reuters)

Hoshide Akihiko : second commandant japonais de la SSI

Né en 1968 à Tokyo. Sa première mission s’est déroulée en juin 2008 sur la navette spatiale Discovery. En juillet 2012, le Soyouz l’a emmené dans l’ISS et, au cours du séjour de quatre mois qu’il y a effectué, il a procédé au lancement d’un petit satellite et à quatre marches dans l’espace. En avril 2021, le vaisseau spatial privé Crew Dragon l’a emmené dans l’ISS pour un séjour de six mois et il en est devenu à cette occasion le second commandant japonais.



Hoshide Akihiko (AFP/Jiji)

Yamazaki Naoko : deuxième Japonaise dans l’espace

Née en 1970 à Matsudo, préfecture de Chiba. En 2010, elle a voyagé à bord de la navette spatiale Endeavour, et, au cours du séjour de longue durée de Noguchi sur l’ISS, elle l’a rejoint pour former avec lui le premier duo japonais en orbite. Ils ont travaillé de concert à différents projets.



Yamazaki Naoko (Reuters)

Furukawa Satoshi : docteur en médecine et en philosophie

Né en 1964 à Yokohame, préfecture de Kanagawa. En 2011, il a passé 165 jours dans l’ISS comme mécanicien navigant.



Furukawa Satoshi (Reuters)

Yui Kimiya : ancien pilote d’essai des Forces aériennes japonaises d’autodéfense

Né en 1970 dans la préfecture de Nagano. En 2015, il a passé 142 jours dans l’ISS comme mécanicien navigant.



Yui Kimiya (Reuters)

Ônishi Takuya : ancien pilote de All Nippon Airways

Né en 1975 à Tokyo. En 2016, il a passé 113 jours dans l’ISS comme mécanicien navigant.



Ônishi Takuya (Reuters)

Kanai Norishige : ancien médecin des Forces maritimes japonaises d’autodéfense

Né en 1976 à Tokyo. À partir de décembre 2017, il a passé 168 jours dans l’ISS comme mécanicien navigant.



Kanai Norishige (Reuters)

Maezawa Yûsaku : premier Japonais voyageur payant dans l’espace

Né en 1975 à Kamagaya, préfecture de Chiba. Maezawa est le fondateur de Zozo, qui gère le magasin en ligne de vente au détail de vêtements Zozotown. Le 8 décembre 2021, il est monté à bord d’une fusée russe Soyouz pour un séjour de 12 jours dans l’ISS, devenant par la même occasion le premier citoyen japonais à bénéficier d’un financement privé pour voyager dans l’espace. Lors d’une intervention sur une radio commerciale avant son départ, il a dit à propos des coûts du vol : « D’après ce qu’on me dit, 10 milliards de yens ou quelque chose de ce genre. » Il a également été sélectionné comme premier passager pour le voyage en orbite lunaire de Space X, prévu en 2023.



Maezawa Yûsaku (Reuters)

Hirano Yôzô : manager de Maezawa

Né en 1985 à Imabari, préfecture d’Aichi. Ayant été aux côtés de Maezawa en tant que manager/assistant lors de son voyage spatial de décembre 2021, il partage avec lui le titre de premier citoyen japonais à bénéficier d’un financement privé pour voyager dans l’espace.



Hirano Yôzô (Reuters)

(Photo de titre : les deux premiers citoyens japonais à bénéficier d’un financement privé pour voyager dans l’espace, Maezawa Yûsaku [à gauche] et Hirano Yôzô [à droite], avant leur départ le 20 novembre 2021. Au centre, l’astronaute russe Alexandre Missourkine. Reuters.)