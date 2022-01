Les incendies majeurs et leurs causes au Japon depuis 1925

Japan Data

Parmi les plus graves incendies au Japon depuis le début du XXIe siècle, qui ont fait plus de dix victimes, la moitié était d’origine criminelle.

Le 17 décembre 2021, un incendie criminel a eu lieu dans une clinique de soins psychiatriques au cinquième niveau d’un immeuble de huit étages d’Osaka, avec pour bilan le décès de 25 personnes. L’auteur présumé du crime, Tanimoto Morio, est arrêté le 19 décembre alors qu’il est encore en état critique et décède le lendemain à l’hôpital.

Le tableau suivant recense les plus graves incendies au Japon depuis 1925, ceux qui ont fait plus de dix victimes, en dehors des incendies provoqués par des séismes ou par les bombardements de la guerre.

L’incendie le plus meurtrier a été celui du grand magasin Sennichi à Osaka le 13 mai 1972, où 118 personnes ont trouvé la mort et 81 autres ont été blessés. Cet incendie aurait été provoqué par un mégot de cigarette. Le 29 novembre 1973, un grave incendie dans le grand magasin Taiyô, dans la ville de Kumamoto, a fait 104 morts et 124 blessés.

Dans les années 80, de nombreux incendies se sont déclarés dans des hôtels. Celui de Kawaji Prince Hotel, à Fujihara (préf. Tochigi), a fait 45 morts, et celui du New Japan Hotel, à Tokyo, en a fait 33.

La moitié des dix plus graves incendies du XXIe siècle jusque là était d’origine criminelle. Il y a eu notamment l’incendie du quartier de Kabuki-chô, à Tokyo, le 1er septembre 2001, où 44 personnes ont perdu la vie, et celui des studios de Kyoto Animation (KyoAni), le 18 juillet 2019, qui a tué 36 personnes.

Les incendies les plus graves au Japon depuis 1925

Date Lieu (préfecture) Nombre de morts (cause de l’incendie) 17 décembre 2021 Clinique psychiatrique, Osaka (Osaka) 25 (suspicion d’incendie criminel) 18 juillet 2019 Studios de Kyoto Animation, Kyoto (Kyoto) 36 (criminel) 31 janvier 2018 Résidence, Sapporo (Hokkaidô) 11 (non résolu) 17 mai 2015 Hôtel bas de gamme, Kawasaki (Kanagawa) 11 (criminel) 13 octobre 2013 Hôpital, Fukuoka (Fukuoka) 10 (équipements médicaux) 19 mars 2009 Maison de retraite, Shibukawa (Gunma) 10 (cigarette) 1er octobre 2008 Vidéoclub, Osaka (Osaka) 16 (criminel) 11 avril 2003 Usine de feux d’artifice, Kagoshima (Kagoshima) 10 (non résolu) 1er septembre 2001 Immeuble de quatre étages à Kabuki-chô, Tokyo (Tokyo) 44 (suspicion d’incendie criminel) 5 mai 2001 Dortoirs pour ouvriers en bâtiment, Yotsukaidô (Chiba) 11 (non résolu) 18 mars 1990 Magasin Nagasakiya, Amagasaki (Hyôgo) 15 (non résolu) 6 juin 1987 Maison de retraite, Higashi-Murayama (Tokyo) 17 (non résolu) 11 février 1986 Daitôkan Hotel, Higashi-Izu (Shizuoka) 24 (cuisinière à gaz) 21 février 1983 Zaô Kankô Hotel, Zaô (Yamagata) 11 (réchaud électrique) 8 février 1982 Hotel New Japan, Tokyo (Tokyo) 33 (cigarette) 20 novembre 1980 Kawaji Prince Hotel, Fujihara (Tochigi) 45 (feu de soudage) 16 août 1980 Centre commercial en sous-sol, gare de Shizuoka (Shizuoka) 15 (explosion de gaz) 29 novembre 1973 Grand magasin Taiyô, Kumamoto (Kumamoto) 104 (non résolu) 13 mai 1972 Grand magasin Sennichi, Osaka (Osaka) 118 (cigarette) 5 février 1969 Bankô Hotel, Kôriyama (Fukushima) 31 (cuisinière à gaz) 2 novembre 1968 Ikenobô Mangetsujô Hotel, Kobe (Hyôgo) 30 (chaudière défectueuse) 11 mars 1966 Kikufuji Hotel, Minakami (Gunma) 30 (réchaud au kérosène) 17 février 1955 Maison de retraite, Yokohama (Kanagawa) 99 (réchaud portatif) 9 mai 1939 Usine de pellicule, Tokyo (Tokyo) 32 (cigarette) 16 décembre 1932 Grand magasin Shirokiya, Tokyo (Tokyo) 14 (court-circuit)

Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des sites officiels de l’Agence de gestion des incendies et des désastres, du ministère the Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme et d’autres sites publics.

(Photo de titre : l’incendie du Hotel New Japan à Tokyo le 8 février 1982. Jiji)