La majorité des Japonais réticente à faire micropucer leur chien ou chat

Japan Data

L’implantation de micropuces sur les chiens et les chats sera obligatoire pour les éleveurs et les magasins d’animaux de compagnie à partir de juin 2022. Les propriétaires actuels d’animaux de compagnie sont également invités à exécuter cette procédure, mais la majorité d’entre eux y sont opposés.

Lorsque la loi amendée sur le Bien-être et la gestion des animaux entrera en vigueur en juin 2022, les chiens et les chats vendus par les éleveurs ou les magasins d’animaux de compagnie devront obligatoirement avoir une micropuce implantée, mentionnant les informations sur leur propriétaire. Il s’agit d’un appareil cylindrique d’environ 2 millimètres de diamètre et de 12 millimètres de long qui est implanté dans le corps de l’animal par un vétérinaire à l’aide d’une seringue. Les informations concernant le propriétaire peuvent être vérifiées lorsque la puce est lue au moyen d’un dispositif spécial. Outre la prévention des abandons, cette puce est également utile pour retrouver les animaux de compagnie perdus après une catastrophe naturelle.

Une enquête en ligne effectuée auprès de 2 000 personnes par Japan Trend Research, société gérée par Nexer, a révélé une méconnaissance de la loi amendée, avec 76,3 % des répondants mentionnant qu’ils ne connaissaient cette nouvelle obligation d’implanter une micropuce sur les chiens et les chats.

Parmi les 2 000 personnes interrogées, seules 24,5 % des 433 propriétaires actuels d’un chien ou d’un chat (y compris ceux ayant plusieurs animaux de compagnie) ont répondu qu’elles avaient fait implanter une micropuce sur leur animal.

Les propriétaires actuels de chiens et de chats sont également invités à faire implanter volontairement des micropuces sur leurs animaux de compagnie. Parmi les 340 répondants qui avaient déjà micropucé leur animal, la majorité d’entre eux, soit 55,9 %, a répondu qu’ils ne souhaitaient pas le faire à l’avenir, alors que seuls 17,6 % déclaraient qu’ils avaient l’intention de faire implanter des micropuces.

Les raisons citées pour ne pas vouloir faire implanter une puce ont notamment inclus : « C’est immoral d’implanter une puce sur un être vivant » et « Mon animal de compagnie est toujours à la maison et j’ai peur qu’un problème arrive si on implante un objet étranger dans le corps de mon animal » Les personnes s’étant déclarées hésitantes sur le fait d’implanter ou non une puce ont inclus celles qui s’inquiétaient de l’effet sur l’animal ou encore des coûts de l’opération.

