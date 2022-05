Dans quelles régions les Japonais sont-ils les plus résistants à l’alcool ?

Japan Data

Une étude récente sur le génotype de 20 000 Japonais a permis d’établir une carte du pays en fonction des personnes les plus résistantes à l’alcool.

La société de biotechnologie Euglena a analysé les données génomiques de plus de 20 000 utilisateurs de son service d’analyse génétique et a ainsi pu déterminer dans quelles préfectures la population supportait le mieux l’alcool.

Avec 68,9 %, c’est dans la préfecture d’Aomori, au nord-est du pays, qu’habitent le plus grand nombre de personnes ayant une tolérance élevée à l’alcool. Suivent de près les préfectures d’Okinawa, d’Iwate, d’Akita et de Yamagata.

Sur la carte, la différente est très nette. Les zones qui apparaissent en rouge foncé sont celles où le pourcentage d’habitants ayant une forte résistance à l’alcool est le plus élevé. Elles sont principalement situées au nord de la région de Tokyo, notamment dans le Tôhoku (nord-est). Les zones en jaune clair sont celles où la population est la moins résistante. Elles se situent dans l’ouest du Japon, et notamment dans la région du Kansai (Osaka, Kyoto et les préfectures environnantes).

Le génotype ALDH2 (aldéhyde déshydrogénase 2), responsable de la décomposition de l’alcool dans l’organisme, peut se classer en trois types : « moins susceptible d’avoir une gueule de bois », « plus susceptible d’avoir une gueule de bois » et « ne peut pas boire d’alcool du tout ». Pour les besoins de cette analyse, c’est le pourcentage de personnes considérées comme « moins susceptibles d’avoir la gueule de bois », et donc supposées avoir une tolérance relativement élevée à l’alcool, qui a été utilisé pour évaluer la répartition par préfecture.

(Photo de titre : Pixta)