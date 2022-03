Le top 10 des races de chiens les plus populaires au Japon

Japan Data

Pour la treizième année consécutive, les caniches nains restent en tête de la liste des chiens les plus populaires au Japon, suivis des chihuahuas et des chiens croisés (de moins de 10 kilos). Nous avons aussi établi la liste des noms les plus fréquemment donnés.

Le classement des chiens les plus populaires au Japon se base sur 125 711 chiens de moins d’un an ayant souscrit une assurance maladie pour animaux chez l’assureur nippon Anicom au cours de l’année dernière.

Sur le total enregistré, la race la plus nombreuse était le caniche nain, avec plus d’un chien sur cinq (25 848, soit 20,6 %), suivi par les chihuahuas (18 112, soit 14,4 %) et les croisés (17 477, soit 13,9 %). Parmi les autres races figuraient le shiba (y compris la version miniature) en quatrième place, le teckel nain en cinquième place, et le loulou de Poméranie en sixième place.

Classement 2022 des dix races de chien les plus populaires

Classement (en 2021) 1 (1) Caniche nain 20,6 % 2 (2) Chihuahua 14,4 % 3 (3) Croisé (moins de 10 kg) 13,9 % 4 (4) Shiba (y-compris la version miniature) 9,2 % 5 (6) Teckel nain 5,1 % 6 (5) Loulou de Poméranie 4,9 % 7 (7) Schnauzer nain 3,3 % 8 (8) Bouledogue français 2,9 % 9 (9) Yorkshire terrier 2,5 % 10 (10) Shih tzu 2,2 %

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données fournies par Anicom

Sur les dix races les plus populaires, le seul changement a été au niveau du teckel nain, qui est passé de la sixième place à la cinquième, et du loulou de Poméranie, qui est passé de la cinquième place à la sixième. La tendance générale montre une popularité soutenue pour les petites races (de cinq à dix kilos). Les seules races moyennes (dix à vingt kilos) du top 10 étaient le shiba et le bouledogue français

Moins populaires mais tout près de figurer sur la liste des dix premiers se trouvent le bichon maltais, le teckel kaninschen, le golden retriever, le carlin, le Pembroke welsh corgi et le labrador.

Et qu’en est-il des noms attribués ? Un autre sondage datant de novembre 2021 révèle que le nom le plus populaire est Mugi (orge), suivi de Koko, Sora (ciel), Moka, et Marron. Par rapport au classement précédent (en 2020), Mugi a ravi la première place à Koko.

Le nom le plus populaire pour les chiens mâles était Léo, suivi de Sora, Mugi, Kotarô et Maru. Pour les femelles, Koko é tait en tête, suivi de Mugi, Momo, Hana et Mocha.

Le classement 2022 des noms de chien

Classement (en 2020) Nombre de chiens 1 (2) Mugi (orge) 1 236 2 (1) Koko 1 178 3 (3) Sora (ciel) 867 4 (6) Moka (mocha) 849 5 (4) Marron 817 6 (5) Momo (pêche) 714 7 (8) Choko (chocolat) 713 8 (7) Moko 709 9 (13) Komugi (blé) 700 10 (9) Hana (fleur) 691

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données fournies par Anicom

Le sondage sur les noms de chiens s’est basée sur 127 501 chiens de moins d’un an, ayant souscrit une assurance chez Anicom pendant une période d’un an, allant jusqu’au 30 septembre 2021.

(Photo de titre : Pixta)