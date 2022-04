Les prix des appartements à Tokyo en hausse continue malgré des espaces habitables plus petits

Japan Data

Depuis 2015, les prix des appartements de la région métropolitaine de Tokyo ne cessent de grimper, alors que les surfaces habitables ont tendance à diminuer.

En 2021, près de 60 % des nouveaux appartements mis en vente dans l’aire métropolitaine de Tokyo coûtaient 50 millions de yens (366 000 euros) ou plus. C’est ce qu’a démontré la dernière enquête de Recruit, qui effectue un sondage annuel auprès des acheteurs depuis 2001. Tous les logements dont il est question dans cette étude sont des condominiums (appartements en copropriété dans un immeuble).

La fourchette des prix pour ce type de bien immobilier est en hausse. 22 % ont été vendus entre 50 et 60 millions de yens (entre 366 000 et 439 000 euros), et 36 % pour 60 millions ou plus. Le nombre d’appartements coûtant 50 millions de yens ou plus a considérablement augmenté depuis 2015.

Le prix moyen d’un appartement en 2021 était de 57,1 millions de yens (418 000 euros), le montant plus élevé enregistré depuis le tout premier sondage mené en 2001. L’une des raisons expliquant cette hausse est la forte proportion des foyers (64 %) dont le revenu annuel est supérieur à 10 millions de yens (73 000 euros) parmi les acheteurs de logements en copropriété à 60 millions ou plus. Le prix d’achat moyen de ces biens immobiliers au sein de ces ménages est de 69,4 millions de yens (508 000 euros).

On constate toutefois qu’en 2021, la surface habitable moyenne de ces appartements est de seulement 66 m2, ce qui représente la plus petite taille jamais enregistrée depuis la première enquête annuelle. La proportion des logements de moins de 70 m2 était de 48 %, alors qu’elle n’était que de 23 % en 2001. Ces résultats permettent de constater la diminution toujours en cours de la taille des espaces habitables au Japon.

L’enquête, menée à travers différents médias en ligne, ciblaient notamment les achats des nouveaux appartements au sein des préfectures de Tokyo, Kanagawa, Saitama et Chiba, ainsi que les entrepreneurs dans ce milieu. En 2021, le groupe échantillon comprenait 7 289 appartements.

(Photo de titre : Pixta)