Le riz est l’aliment de base le plus consommé au Japon, devant le pain et les pâtes

Selon une récente enquête, il semble que le riz reste l’aliment de base qui est le plus consommé au Japon, davantage que le pain ou les pâtes, particulièrement au dîner.

Pour la deuxième année consécutive, un sondage du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a analysé les habitudes alimentaires hebdomadaires de 30 personnes à travers le Japon, et a découvert que le riz constitue l’aliment de base principal dans plus de 40 % des cas, et qu’environ 40 % de la nourriture consommée était produite dans le pays.

La méthodologie de ce sondage a associé une enquête quantitative à une enquête à base de photos. Pour cette dernière, 30 personnes ont été sélectionnées, représentant un échantillonnage impartial d’âge, sexe et régions du Japon. Elles ont été invitées à prendre des photos de leurs repas pendant une période d’une semaine entre novembre et décembre 2021.

Sur les 630 repas (trois repas par jour pendant sept jours pour 30 personnes), le riz représente la plus grosse part des cas (41,1 %). Ensuite vient le pain (18,7 %), les pâtes (14,1 %) et « autres », à savoir des repas consistant seulement de plats d’accompagnement, de fruits, ou de pâtisseries ( 10,3 %). Les hommes ont plus tendance à choisir le pain ou les pâtes, tandis que les femmes consomment plus de riz.

Au petit déjeuner, 34,3 % mangent du pain, suivi de « riz et autres » pour 16,2%, et 31,9 % qui ne prennent pas de petit déjeuner. Au déjeuner, 36,7 % consomment du riz, 28,6 % des pâtes, et 17,1 % du pain. Le riz est largement à la première place pour le dîner (70,5 %), suivi des pâtes (12,4 %), puis « autres » (10 %) et le pain (4,8 %).

Pour les 30 participants à l’étude, 40 % de la nourriture consommée dans la semaine était produite au Japon (une augmentation par rapport aux 37 % de l’étude précédente, en 2020). Le taux était de 41 % pour les hommes et 39 % pour les femmes. Par tranche d’âge, le taux était de 40 % pour ceux âgés de 15 à 34 ans, 39 % pour les 35 à 54 ans, et 41 % pour ceux de 55 à 74 ans.

