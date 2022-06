Les propriétaires japonais d’animaux de compagnie ont dépensé plus pour leurs chiens et leurs chats

Japan Data

Une enquête auprès des propriétaires japonais d’animaux de compagnie a révélé qu’environ 40 % d’entre eux avaient dépensé 100 000 yens ou plus pour leurs chiens et leurs chats en 2021. Beaucoup ont été suralimentés en raison du temps passé à la maison pendant la crise sanitaire.

Une enquête effectuée au Japon par ipet Insurance s’est adressée à 1 018 propriétaires de chiens et de chats pour leur demander le montant de leurs dépenses pour leur animal de compagnie en 2021.

Les dépenses les plus courantes pour les propriétaires de chiens, avec 29,6 %, se sont situées dans une plage allant de 50 000 yens (350 euros) ou plus à 100 000 yens (700 euros), alors qu’elles étaient moins élevées pour les chats, 36,9 % des propriétaires ayant dépensé moins de 50 000 yens. Le pourcentage des personnes ayant déclaré avoir dépensé plus de 100 000 yens pendant l’année a toutefois augmenté de 4,3 points par rapport à l’année précédente et représente 40 % du total.

Les propriétaires d’animaux de compagnie ont également été interrogés sur ce qu’ils considéraient comme la dépense la plus importante en relation avec leur animal de compagnie pendant l’année précédente et les réponses « soins pour une maladie ou une blessure », « vaccinations et visites vétérinaires » et « nourriture et en-cas » se sont placées en tête. Par rapport à 2020, « nourriture et en-cas » a augmenté de 8,9 points pour les chiens et de 12,2 points pour les chats. Ceci semble montrer que les propriétaires, obligés de passer plus de temps chez eux en raison de la pandémie, ont suralimenté leurs animaux de compagnie, ce qui les a probablement fait grossir.

Le service que les propriétaires de chiens comme de chats voulaient le plus essayer à l’avenir a été « visite ou consultation vétérinaire en ligne ». Les changements de style de vie provoqués par la pandémie ont amené les gens à passer plus de temps avec leur animal de compagnie, ce qui a augmenté leur intérêt pour la santé et la condition physique de leur animal.

