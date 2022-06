Engouement pour le thé vert à l’étranger : un chiffre record pour les exportations japonaises

Japan Data

La saison du thé nouveau est arrivée ! Si la consommation intérieure connaît un lent déclin, la popularité du thé vert s’accroît à l’étranger et les exportations pour l’année 2021 ont enregistré un nouveau record.

Une production intérieure en diminution

La superficie de thé vert cultivé au Japon diminue lentement et n’est plus que de 38 000 hectares sur l’ensemble du territoire. En 2020, une baisse de la demande avait été prévue en raison de la pandémie de Covid-19 et la production a été considérablement réduite, aux alentours de 70 000 tonnes, alors que depuis l’année 2009 elle s’était maintenue chaque année aux environs de 80 000 tonnes.

Les principales régions productrices

Les principales régions productrices de thé vert sont Shizuoka, Kagoshima, Mie, Kyoto et Fukuoka, les trois premières préfectures représentant 70 % de la superficie totale cultivée dans l’ensemble du pays.

Augmentation de la consommation de thé vert à l’étranger

Alors que la consommation domestique diminue, le thé vert est de plus en plus apprécié à l’étranger. En 2021, les exportations ont atteint 20,4 milliards de yens (144 millions d’euros), soit une augmentation de 26,1 % par rapport à l’année précédente, et ont enregistré un chiffre record pour la seconde année consécutive. Leur augmentation semble due, d’une part, à la demande des consommateurs restés chez eux du fait de la pandémie et, d’autre part, à celle de la restauration à l’extérieur, ranimée par la reprise progressive des activités économiques.

Le thé vert en poudre pour 60 % du montant des exportations

Les exportations vers les États-Unis viennent en tête, avec 10,3 milliards de yens (augmentation de 22,1 % par rapport à l’année précédente), et représentent la moitié du total. L’Allemagne se place en deuxième position avec 2 milliards de yens (augmentation de 73,9 %) et Taïwan vient à la troisième place avec 1,7 milliard de yens (augmentation de 9,9 %).

Aux États-Unis, le thé en poudre, y compris le matcha, représente 75 % du total des exportations, alors que les pays de l’UE et Taïwan ont eu plus d’exportations d’autres types de thé, dont celui en feuilles. Si les goûts varient selon les pays et les régions, les chiffres confirment que l’engouement pour le thé matcha, aussi bien sous la forme de matcha latte que de confiseries japonaises, se poursuit. Le prix unitaire du kilo à l’exportation est de 4 411 yens (31 euros) pour le thé en poudre, soit le double des 2 244 yens pour les autres types de thé vert.

Exportations par types de thé (2021)

Valeur d’exportation (en million de yens) Thé en poudre Autre types Total États-Unis 7 685 2 616 10 301 (75 %) (25 %) Union européene 1 807 1 294 3 101 (58 %) (42 %) Taïwan 506 1 197 1 703 (30 %) (70 %) Total mondial 13 338 7 081 20 418 (65 %) (35 %)

(*Les chiffres en parenthèses sont les pourcentages de tous les types de produits)

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Finances

(Photo de titre : Pixta)