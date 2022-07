Japan Data

Le nombre de sans-abri au Japon a atteint un nouveau plancher record

Cette année, le nombre de sans-abri au Japon est descendu à son niveau le plus bas, avec un total de 3 448 personnes, d’après une enquête menée par le gouvernement depuis 2003. Bien que cette diminution reflète les résultats des projets de soutien à l’auto-dépendance menés par les autorités locales et les ONG régionales, certaines catégories d’individus sans domicile fixe, notamment ceux vivant dans les cybercafés et les mangas café, ne sont pas incluses. On peut donc estimer que de nombreuses autres personnes ont toujours besoin d’aide.

