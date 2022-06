Plus de 70 % des Japonaises retouchent leurs photos avant de les mettre sur les réseaux sociaux

Japan Data

Selon une étude auprès des femmes au Japon, plus de 70 % d’entre elles retoucheraient parfois ou toujours leurs photos avant de les mettre en ligne sur les réseaux sociaux.

En mars 2022, la société japonaise Mandom, fabricant de produits de toilette et de beauté pour hommes et femmes, a demandé à 443 femmes âgées entre 15 et 49 ans si elles retouchaient leurs photos avant de les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Résultat : 70 %, tous groupes d’âge confondus, ont reconnu retoucher « parfois » ou « toujours » leurs clichés avant de les rendre publics sur la toile. Seulement, un petit nombre d’entre elles mettraient des photos en ligne telles quelles. (La société Mandom n’a pas interrogé les hommes sur cette question.)

Interrogées sur la ou les parties retouchées sur les photos, 76,1 % des femmes âgées entre 30 et 49 ans ont répondu « la peau », tandis que 76,8 % des adolescentes ont reconnu modifier « les contours » du visage. Les jeunes femmes entre 15 et 19 ans ont également confié retoucher les yeux et le nez, un pourcentage bien plus élevé que dans les autres catégories d’âge. Ce groupe d’âge ferait donc particulièrement attention aux détails.

(Photo de titre : Pixta)