Quarante pour cent des sans-abri au Japon ne souhaitent pas changer de vie

Japan Data

Au Japon, l’âge moyen des personnes sans domicile fixe est de plus en plus élevé. Toutefois, malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées, 40 % d’entre elles souhaitent continuer de vivre dans la rue.

Tous les cinq ans, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales mène un sondage où il évalue les conditions de vie des personnes sans domicile fixe au Japon. Pour leur sondage de novembre 2021, les responsables des gouvernements locaux se sont entretenus avec 1 169 sans-abri dans le centre de Tokyo (23 arrondissements) et dans les villes les plus peuplées. 95,8 % étaient des hommes contre seulement 4,2 % de femmes. Les statistiques d’ensemble sont donc largement influencées par la prédominance des hommes.

70 % des répondants avaient plus de 60 ans, et parmi elles, 34,4 % avaient plus de 70 ans, soit une augmentation de 15 points par rapport à l’étude précédente menée en 2016. L’âge moyen des SDF continue d’augmenter (+ 2,1 ans), s’établissant à 63,6 ans.

Sur la totalité des personnes interrogées, 56,3 % étaient sans domicile fixe depuis plus de 10 ans et 25,1 % depuis plus de 20 ans.

Pour ce qui est des lieux publics où dorment les personnes sans-abri, la réponse la plus fréquemment donnée était « le parc » avec 27,4 % suivi des « berges des rivières » avec 24,8 %.

560 personnes, soit 47,9 % du total des personnes interrogées, avaient un travail et recevaient un salaire. Près de 80 % d’entre elles percevaient un revenu de moins de 100 000 yens par mois (735 euros). Le salaire le plus fréquent se situait entre 50 000 et 100 000 yens (29,3 %), suivi de 30 000 à 50 000 yens (26,3 %). Notons que 2,5 % des personnes interrogées gagnaient plus de 200 000 yens par mois.

S’agissant de leurs projets pour l’avenir, 19,3 % ont confié vouloir avoir une activité professionnelle pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils souhaitent trouver un travail, habiter dans un appartement ou avoir un emploi prévoyant un logement. Par ailleurs, 39,9 %, soit près du double, ont confié vouloir continuer de vivre à la rue. Seulement 0,9 % ont dit souhaiter retourner vivre dans leur famille.

(Voir également notre article : Le nombre de sans-abri au Japon a atteint un nouveau plancher record)

(Photo de titre : Pixta)