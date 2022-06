10 juin 2022 : les touristes étrangers peuvent revenir au Japon, mais dans le respect de nombreuses mesures

Japan Data

Depuis le 10 juin, le Japon a rouvert ses frontières aux touristes étrangers, après deux ans et deux mois de fermeture due à la pandémie. Les conditions d’accueil sur le sol nippon restent toutefois restreintes, et le gouvernement nippon a émis une liste de directives à respecter scrupuleusement, sous peine de ne pas pouvoir continuer à voyager sur l’Archipel.

Les visiteurs étrangers pourront revenir au Japon à partir du 10 juin à la condition qu’ils fassent partie d’un voyage organisé en groupe par des agences de tourisme, et être accompagnés d’un guide touristique.

Par ailleurs, pour diminuer le risque d’infection ou réagir promptement lorsqu’un cas de contamination est enregistré, le gouvernement a fourni des instructions précises que chacun devra respecter.

Mesures de prévention contre le Covid-19

Les agences de tourisme doivent s’assurer que chaque visiteur porte un masque, se désinfecte les mains, évite les endroits confinés et non ventilés, respecte la distanciation sociale, et qu’ils ont souscrit à une assurance santé privée.

Chaque visiteur doit s’enregistrer à l’avance sur Visit Japan Web.

Visit Japan Web. Afin de faciliter le traçage des cas contacts, chaque visiteur doit tenir une liste de ses activités durant le voyage et des personnes avec qui ils les a partagées. Les places dans le bus, dans les restaurants et autres établissements doivent être fixes pour chacun.

Chaque visiteur doit accepter qu’en cas d’infraction des règles établies, il y ait un risque de ne pas pouvoir continuer à participer au voyage.

Mesures si un visiteur est testé positif au Covid-19

Les agences de tourisme doivent fournir à l’avance un guide des établissements hospitaliers multilingues et d’interprètes médicaux.

Le visiteur infecté doit promptement être écarté du groupe et se faire examiner dans un établissement médical. Les cas contacts doivent être testés et isolés si positifs, mais les autres participants peuvent poursuivre le voyage normalement.

Concernant l’arrivée même sur le territoire japonais, le gouvernement a divisé les pays et régions du monde en trois couleurs « bleu », « jaune » et « rouge » selon le risque épidémique actuel. Un dépistage sera demandé ou non en fonction de cette liste. Il est cependant impératif à toute personne, quelque soit son pays d’origine, de se faire tester avant de prendre l’avion et de présenter une attestation à l’arrivée. (Voir notre article : Réouverture du Japon aux touristes étrangers : la liste bleue, jaune et rouge des pays)

(Photo de titre : PIXTA)