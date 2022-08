Les devoirs d’été des enfants japonais : quels sont les plus amusants et les plus compliqués ?

Japan Data

La plupart des élèves d’école élémentaire au Japon n’échappent pas aux devoirs de vacances d’été. Quels types de devoirs effectuent-ils et quels sont les plus amusants et les plus compliqués ?

Un sondage a été mené par le groupe Benesse, spécialiste des médias éducatifs, auprès d’élèves de primaire suivant des cours par correspondance. Il concernait les types de devoirs de vacances d’été qu’ils devaient effectuer. Parmi eux, 76 % ont répondu « l’écriture des idéogrammes kanji et d’autres travaux de langue japonaise », et un pourcentage similaire « l’arithmétique et des problèmes de maths ». Venaient ensuite « des projets de recherche et des projets créatifs ». Plus de 50 % avaient reçu des devoirs plus classiques tels que « tenir un journal et un journal photo » ainsi que « des comptes rendus de lecture ». La plupart des enfants ne manquent donc pas d’être occupés.

Les « projets de recherche et projets créatifs » sont arrivés en tête des tâches les plus amusantes, mais aussi en deuxième place dans la catégorie des devoirs les plus compliqués. Dans la partie du sondage qui leur était adressée, environ 80 % des parents ont admis qu’ils aidaient leur enfants pour leurs projets de recherche.

(Photo de titre : Pixta)