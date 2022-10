Les pièces de 1 yen de plus en rares avec la baisse des paiements en espèces

Japan Data

Au Japon, en conséquence de la baisse de paiements en espèces, le ministère des Finances réduit le nombre de pièces de monnaie frappées, surtout celles de petite valeur. Les pièces de 1 yen deviennent ainsi de plus en plus rares.

Les paiements en liquide se font de plus en plus rares, remplacés par la monnaie électronique, le règlement par smartphone ou les commandes en ligne. Par conséquent, la quantité de monnaie frappée diminue aussi. Ainsi au Japon, la plan de frappe de monnaie par le ministère des Finances, révisée le 15 juillet dernier, prévoit de frapper 629,1 millions de pièces de monnaie durant l’année fiscale 2022 (avril 2022-mars 2023), soit la moitié des 1,3 milliard de pièces frappées en 2003. Pour les pièces de 1 yen, 5 yens et 50 yens, seul un million de pièces seront frappées. Il y aura aussi 61 millions de pièces de 10 yens, 200 millions de pièces de 100 yens, et 365 millions de pièces de 500 yens.

La diminution au fil des années de la quantité de pièces de petite valeur est remarquable. Si l’introduction d’une TVA de 3 % en 1989 a poussé à frapper plus d’un milliard de pièces de 1 yen par an au début des années 1990, la hausse du taux à 5 % en 1997 a entrainé une grosse chute en demande. Depuis le début de l’ère Reiwa le 1er mai 2019, seulement 3 millions de pièce de 1 yen ont été frappées, y compris en 2022, ce qui les rend donc très rares. Alors chanceux sont ceux qui en possèdent beaucoup !

Cette année est également la première où moins de 100 millions de pièces de 10 yens auront été frappées.

Concernant les pièces de 500 yens par contre, la quantité frappée a augmenté suite à l’introduction le 1er novembre 2021 d‘un nouveau design pour empêcher plus efficacement les contrefaçons, ce qui nécessite donc de remplacer les vieilles pièces.

(Voir également notre article sur les pièces de monnaie japonaises)

(Photo de titre : Pixta)