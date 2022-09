Les listes d’attente pour les garderies ont enregistré une chute de 90 % au Japon

Japan Data

Depuis quelques années, on assiste au Japon à un rétrécissement rapide des listes d’attente pour les garderies.

Selon les données publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le nombre d’enfants inscrits à la date du 1er avril 2022 sur les listes d’attente pour une place dans les garderies homologuées et autres établissements apparentés était tombé à 2 944, ce qui représentait une baisse de 52,3 % par rapport à l’année précédente.

C’est la première fois, depuis le début de l’enquête en 1994, que ce chiffre est tombé en dessous de 3 000, et c’est la quatrième année consécutive où la baisse a établi un nouveau record. Dans un passé récent, le chiffre avait culminé en 2017 à 26 081, mais au cours des cinq dernières années, il a chuté de 90 %.

Au même titre que les garderies homologuées et accréditées, les garderies mises en place par les entreprises pour leur personnel se sont elles aussi multipliées, si bien que, d’une année sur l’autre, la capacité totale est passée à 3 227 110, soit une hausse de 31 627 par rapport à l’année précédente. En sachant toutefois que le déclin de la natalité au Japon et les réticences à avoir recours aux garderies pendant la pandémie de Covid-19 ont entraîné une baisse du nombre des enfants placés dans ces établissements ainsi qu’un recul significatif du nombre des enfants en listes d’attente.

Au niveau régional, environ 60 % des enfants en listes d’attente étaient concentrés dans les zones urbaines et, sur les 1 741 communes que compte le Japon, 1 489, soit 85,5 % d’entre elles, avaient réduit à zéro leurs listes d’attente. Seules trois villes avaient plus de 100 enfants inscrits sur leurs listes d’attente : Kagoshima (préfecture de Kagoshima), Yachiyo (préfecture de Chiba) et Akashi (préfecture de Hyôgo).

Municipalité (préfecture) Nombre d’enfants en attente Pourcentage d’enfants en attente Kagoshima (Kagoshima) 136 1,01 % Yachiyo (Chiba) 119 3,23 % Akashi (Hyôgo) 100 1,14 % Amagasaki (Hyôgo) 76 0,79 % Machida (Tokyo) 75 0,87 % Itoman (Okinawa) 67 2,16 % Nanjō (Okinawa) 64 2,90 % Nago (Okinawa) 52 1,60 % Nishinomiya (Hyôgo) 52 0,55 % Zama (Kanagawa) 50 2,52 %

Source : graphique créé par Nippon.com à partir de données provenant du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)