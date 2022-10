Centenaires au Japon : un nouveau nombre record, avec près de 90 % de femmes

Japan Data

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que le nombre de centenaires au Japon avait atteint un nouveau record en 2022, avec plus de 90 000 personnes.

À la date du 1er septembre 2022, le Japon comptabilisait 90 526 personnes d’au moins 100 ans, soit une hausse de 4 016 par rapport à l’année dernière. Les femmes constituent l’écrasante majorité de cette population, avec 88,6 % (80 161 personnes).

La doyenne du Japon a 115 ans. Il s’agit de Tatsumi Fusa, résidente de la ville de Kashiwara, dans la préfecture d’Osaka. Quant à l’homme le plus âgé, il se nomme Nakamura Shigeru, 111 ans. Vivant à Jinsekikôgen, dans la préfecture de Hiroshima, c’est un irradié de la bombe atomique du 6 août 1945.

Le nombre de centenaires est par ailleurs en perpétuelle augmentation depuis 52 ans. En 1963, quand la Loi sur le bien-être des personnes âgées a été adoptée, le pays ne comprenait que 153 centenaires. Puis le chiffre a franchi la barre des 1 000 en 1981, des 10 000 en 1998, des 50 000 en 2012, puis de 90 000 en 2022.

Où retrouve-t-on le plus grand nombre de centenaires ? Parmi les 47 préfectures du Japon, c’est celle de Shimane (au sud-ouest) qui arrive en tête avec un taux de 142,41 personnes pour 100 000 habitants. Son ratio est trois fois supérieur à celui de la préfecture de Saitama (juste au nord de Tokyo), qui est le plus bas du pays avec 43,62. On dénombre plus de centenaires par habitant dans l’ouest du Japon qu’à l’est. Le ratio semble être moins important dans la région de Tokyo en particulier.

Nombre de centenaires pour 100 000 habitants dans les préfectures japonaises

Taux les plus élevés Taux les moins élevés Shimane 142,41 Saitama 43,62 Kôchi 136,84 Aichi 44,78 Tottori 132,60 Chiba 50,98 Kagoshima 125,25 Osaka 51,83 Kumamoto 118,17 Kanagawa 52,06

Source : graphique créé par Nippon.com d’après les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales

(Photo de titre : Pixta)