Les lycéens japonais dépensent un quart de leur argent dans des livres et apprécient Higashino Keigo

Selon un récent sondage, les lycéens dépensent 25 % de leur argent de poche dans l’achat de livres au format papier. Ils font confiance aux recommendations des libraires et apprécient particulièrement l’auteur de roman policier Higashino Keigo, dont une dizaine de ses œuvres sont traduites en français.

Un sondage mené en août 2022 par Recruit sur les habitudes de lecture des lycéens indique que seulement 18 % d’entre eux affirment ne jamais lire des éditions papier, y compris les mangas et les magazines.

Une autre étude effectuée par Recruit en juin dernier avait montré que les lycéens reçoivent en moyenne 5 582 yens (38 euros) d’argent de poche par mois, et qu’ils en dépensent en moyenne 1 410 yens (9,5 euros), soit environ un quart, à l’achat de livres et de magazines.

Le choix d’un livre particulier par des lycéens se base le plus souvent, à 54,4 %, sur les recommandations des libraires, suivi par 30 % par les conseils d’un ami, un influenceur, ou même une publicité en ligne. Environ 13 % choisissent un livre après en avoir lu des extraits dans le cadre scolaire.

Si nous avons tendance à penser que les lycéens obtiennent leurs informations principalement par le biais de leur smartphones, puisqu’ils semblent tellement à l’aise dans le monde numérique, le sondage a pourtant démontré qu’ils puisent aussi dans les ressources analogiques.

L’auteur le plus populaire chez les lycéens est Higashino Keigo, écrivain à succès de romans policiers et lauréat du Prix Naoki. Une dizaine de ses œuvres sont traduites en français aux éditions Actes Sud, dont Le dévouement du suspect X (trad. Sophie Rèfle) et La maison où je suis mort autrefois (trad. Yutaka Makino). Le livre La lumière de la nuit (trad. Sophie Rèfle) a été adapté au grand et petit écran. Les amateurs de polars ont expliqué qu’ils étaient attirés par le côté imprévu de ses intrigues.

Les romans d’amour et policier étaient en tête du classement, respectivement à 49,7 % et 48,8 % respectivement.

Auteur favori Nombre de votes Higashino Keigo 100 Sumino Yoru 66 Minato Kanae 48

Source : graphique créé par Nippon.com à partir de données fournies par Recruit. Il y a eu 1 000 votes au total.

Cette enquête a été effectuée à la mi-août parmi 1 000 utilisateurs (314 garçons et 686 filles) inscrits sur la page officielle du réseau Line des services d’études complémentaires et autres de Recruit.

