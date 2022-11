Le chrysanthème, la fleur automnale emblématique du Japon

Le b.a.-ba du Japon

Le chrysanthème est la fleur symbole de l’automne au Japon. Considérée comme fleur bouddhique et offerte lors des cérémonies religieuses, elle présente une image quelque peu négative, associée aux événements funestes. Mais c’est aussi l’emblème de la famille impériale, qui apparaît sur les passeports. Et pour les Japonais, le chrysanthème est depuis longtemps une fleur noble, dotée d’une signification particulière.

Cultivé en Chine depuis les temps anciens comme plante médicinale ou comestible, le chrysanthème est importé au Japon aux environs de l’époque de Heian (794-1185). La Fête des chrysanthèmes (chôyô-no-sekku, le 9 septembre), l’une des cinq fêtes charnières au Japon, également originaire de Chine, célèbre les propriétés médicinales de cette fleur censée apporter bonne santé et longévité.

Au début de l’époque d’Edo (1603-1868), les Japonais se passionnent pour la culture des chrysanthèmes et de nombreuses nouvelles variétés voient le jour. C’est à ce moment-là qu’apparaît la coutume de présenter ces fleurs de manière sophistiquée, en parterres soigneusement arrangés ou en forme de poupées. De la fin du shogunat au début de l’ère Meiji (1868-1912), ces nouveaux types de fleurs retournent en Chine, leur pays d’origine, et en Europe, et font naître un énorme engouement pour l’horticulture.



Les chrysanthèmes blancs, les plus souvent présentés en offrande



Atsumono, une variété fleurissant en abondance avec des centaines de pétales partant du cœur de la fleur.



Kudamono, avec des pétales en forme de tube donnant l’impression que les fleurs se sont soudainement ouvertes.

Le chrysanthème semble avoir été adopté comme emblème de la famille impériale au début de l’époque de Kamakura (1185-1333) par l’empereur Go-Toba qui aimait la forme de cette fleur et l’utilisait souvent. À l’ère Meiji, un dessin reprenant le motif du chrysanthème avec seize doubles pétales est établi comme emblème officiel de la famille impériale et, en 1926, il est défini en détail dans les Règles des cérémonies de la maison impériale. Le trône de l’empereur est par ailleurs appelé « trône du Chrysanthème ».



Le grand emblème du chrysanthème sur le portail du sanctuaire Yasukuni mesure 1,5 mètre de diamètre.



L’emblème du chrysanthème sur les passeports a également 16 pétales.



Ichimon, de larges fleurs plates avec plusieurs dizaines de pétales en forme de barque, souvent appelées gomonshô-giku pour leur ressemblance avec l’emblème de la famille impériale.

Le chrysanthème est aussi connu comme fleur comestible au Japon. La façon la plus courante de le manger est de le faire blanchir. Son goût se caractérise par un subtil parfum floral, une légère amertume et une texture croquante. Dans la préfecture de Yamagata, célèbre pour sa variété enmeiraku, le chrysanthème est également nommé mottenohoka. Sa forme ressemblant à l’emblème de la famille impériale, la personne qui le mange est censée s’exclamer « Quelle honte de le manger ! ».



Kikka no ohitashi, un plat de chrysanthèmes blanchis à la texture croquante



Les pétales de chrysanthème peuvent se consommer avec des sashimi.

Nombreux sont ceux qui pensent que les fleurs de chrysanthème sur le plat de sashimi ou sur d’autres mets ne servent qu’à la décoration, alors qu’elles sont comestibles. Mais on ne les déguste pas toutes entières. On doit en effeuiller les pétales et les tremper dans la sauce soja avant de les déguster avec le sashimi. Elles apportent ainsi un arôme délicat et une légère amertume qui rehaussent la saveur du poisson cru.

