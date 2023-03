Japan Data

« Akashi » ou « Akasi » ? Les différents systèmes d’alphabet latin au Japon

Les panneaux sur les autoroutes et dans les gares au Japon indiquent souvent le nom des lieux en japonais et en alphabet latin. Mais dans ce dernier, la méthode d’écriture peut varier : il y a le système Hepburn, qui domine, ainsi que le système Nihon (créé en 1885, proche du système d’écriture des kana) et Kunrei (version moderne de la transcription Nihon).

