Les Japonais sont-ils partants pour reprendre les pots de fin d’année ?

Maintenant que l’on sait qu’il faudra « vivre avec le Covid », que les frontières du Japon sont rouvertes à l’international et que les voyages nationaux reprennent, qu’en sera-t-il de la participation aux fameux pots de fin d’année ? Fréquemment organisés au Japon, entre collègues ou en privé, certaines personnes l’attendent avec impatience, et d’autres ne supportent pas y prendre part.

Dans un mois, 2022 prendra fin. Alors que les contaminations au Covid-19 n’ont pas disparu, il semble que, pour la première fois en trois ans, les pots de fin d’année ne seront soumis à aucune restriction.

Un total de 1 224 personnes âgées de 20 à 60 ans de tout le Japon ont répondu à l’enquête en ligne diligentée par Gurunavi, la grande entreprise nippone spécialisée dans les guides des restaurants : 62,7 % des sondés disent « aimer » ces pots.

À la question « Cette année allez-vous participer à un pot de fin d’année donné dans un restaurant ? », 50,7 % des personnes interrogées répondent qu’ils y prendront part dans un cadre professionnel et 67,9 % dans un cadre privé. Suite aux nombreuses restrictions résultant de la déclaration de l’état d’urgence et aux mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus, seuls 10 % disent y avoir participé en 2020 et 2021 pour raisons professionnelles et 20 % pour raisons personnelles.

Ainsi, pour le monde de la restauration qui a tant souffert de la pandémie, la saison sera sans doute chargée.

Interrogés sur leur budget moyen, les sondés donnent la préférence aux pots entre amis avec un montant de 4 795,9 yens (33,5 euros), soit 650 yens de plus que la somme prévue pour un pot entre collègues, qui est de 4 139,1 yens (28,5 euros).

