La chasse au Japon : quelques évolutions en un demi-siècle

La chasse au Japon a connu des évolutions depuis la fin du XXe siècle, que ce soit concernant le nombre de chasseurs ou le type d’animaux chassés. Et quelles sont les règles qui encadrent aujourd’hui cette activité dans l’archipel ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

La saison de chasse 2021-22 s’était ouverte au Japon du 15 novembre 2021 au 15 février 2022 (du 1er octobre au 31 janvier à Hokkaidô). La vie quotidienne des villages de montagne est intrinsèquement liée à cette activité, et une partie essentielle de la nourriture traditionnelle de chaque région est constituée de viande de gibier. Malgré cela, on compte chaque année des blessés et des morts liés à des coups de feu accidentels. Les grimpeurs et les randonneurs doivent donc prendre des précautions durant les saisons de chasse, en évitant notamment de s’éloigner des routes de montagne ordinaires.

Il y a quatre types de licence à obtenir obligatoirement pour pratiquer les différents types de chasse : avec une carabine ou un fusil, avec un fusil à air comprimé, avec des pièges ou avec des filets. Les chasseurs doivent également s’enregistrer dans la préfecture où ils ont l’intention de chasser. De plus, toute personne qui souhaite s’engager dans la chasse avec une carabine ou un fusil doit obtenir au préalable un permis d’utilisation d’armes à feu.

Le nombre de détenteurs de licences de chasse dans les années 1970 était de plus de 500 000, mais à l’an 2000, il n’était plus que de 200 000 environ, et il est resté à peu près stable depuis lors. La population des chasseurs se fait depuis plusieurs années vieillissante, et aujourd’hui, 60 % des détenteurs de licence ont plus de 60 ans.

Face à l’augmentation des dommages causés aux récoltes par les oiseaux et les animaux, le gouvernement central et les décisionnaires locaux se concentrent actuellement sur la formation et la sécurisation de nouveaux chasseurs, en les soutenant et en assouplissant certaines régulations.

Les sangliers et les cerfs comme proies principales

La chasse au Japon se focalisait auparavant sur les faisans, les canards, et d’autres oiseaux chassés pour leur viande. Elle est toutefois aujourd’hui essentiellement concentrée sur des animaux plus imposants, tels que les sangliers et les cerfs, qui ont tendance à endommager les récoltes autour de leurs habitats naturels. D’après le ministère de l’Environnement, 528 600 sangliers et 725 000 cerfs ont été tués ou capturés durant l’année fiscale 2021, en incluant les activités des autorités locales. Près de 4 500 ours ont également été capturés ou tués.

Le gouvernement s’est également fixé un objectif politique pour l’année fiscale 2023 : diminuer de moitié la population de sangliers et de cerfs par rapport au total de 4,1 millions de l’année 2011. Un système est également en train d’être introduit par le gouvernement central, en coordination avec les gouvernements préfectoraux et municipaux, afin d’offrir des paiements incitatifs de 20 000 yens par sanglier et de 25 000 yens par cerf abattu.

(Photo de titre : une session d’entraînement organisée par une association de chasseurs en janvier 2015 dans la préfecture de Hyôgo. Jiji)