Japan Data

Le vin français retrouve la tête du classement au Japon

Le vin avait autrefois au Japon l’image d’un produit de luxe. Aujourd’hui cependant, on en trouve dans les supérettes et supermarchés, à partir d’environ 500 yens la bouteille (3,5 euros), et c’est devenu une boisson qu’on consomme facilement chez soi. Et si le vin français a repris la tête du classement des importations au Japon, la consommation de vin dans l’Archipel reste pourtant basse au niveau mondial.

