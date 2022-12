Le père Noël au Japon devra faire avec un budget d’austérité

Japan Data

Au Japon aussi, les prix augmentent, mais les salaires ne suivent pas. Cette année, le père Noël est confronté à un budget d’austérité.

Bandai, l’un des grands noms du jouet au Japon, a effectué une enquête sur Noël auprès de 600 parents d’enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour 2022, leur budget moyen pour les cadeaux sera de 7 961 yens (56 euros), une baisse de 915 yens par rapport aux 8 876 yens de l’an passé. Ce sondage est mené chaqiue année depuis 1995.

La tranche allant de 4 000 à 5 999 yens (28 à 43 euros) a été la plus choisie, à savoir par 41 % des répondants. Seuls 25,9 % d’entre eux ont indiqué qu’ils comptaient dépenser plus de 10 000 yens (71 euros), un recul de cinq points sur l’année précédente.

Du côté des jouets désirés par les enfants, les jeux vidéo arrivent en tête, et de loin (20,2 %), suivis par les jouets voitures (7,7 %) et les peluches (6,5 %). En tête des cadeaux que veulent faire les parents figurent les jouets éducatifs, scientifiques ou pour apprendre à coder (13,9 %), à peine plus que les jeux vidéo (13,5 %).

(Photo de titre : Pixta)