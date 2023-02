Ces entreprises japonaises fêtent leur centenaire en 2023

Japan Data

En 2023, pas moins de 2 649 sociétés japonaises fêtent leur centième anniversaire. Fondées très peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, ayant survécu aux désastres du Grand tremblement de terre du Kantô en 1923 et aux difficultés de la Seconde Guerre mondiale, ces entreprises sont véritablement dignes d’admiration.

C’était il y a tout juste un siècle, en 1923, que la société Higashiya fut fondée et qu’elle commença à fabriquer du curry en poudre pour la première fois au Japon. Elle changea de nom pour S&B Foods en 1949 et lança en 1966 un roux de curry solide qui deviendra immédiatement un produit vedette.

Parmi les autres grandes entreprises fêtant leur centenaire, on peut citer The Norinchukin Bank, Fuji Electric, Fukoku Mutual Life Insurance Company et Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

En 1923, c’était cinq ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Le Grand tremblement de terre du Kantô, qui a dévasté Tokyo et Yokohama, a eu lieu le 1er septembre de cette année-là, alors que subsistaient encore les dommages et les bouleversements de l’après-guerre. Les entreprises qui ont vu le jour à ce moment ont dû survivre à cette époque troublée, allant de la Grande Dépression à la Seconde Guerre mondiale.

Les entreprises qui fêteront leur centenaire en 2023

The Norinchukin Bank Tokyo Organisme de financement agricole Fuji Electric Tokyo Appareils électriques industriels Fukoku Mutual Life Insurance Company Tokyo Assurance Takasago Thermal Engineering Co., Ltd Tokyo Équipements de climatisation Excedy Neyagawa (Osaka) Fabricant de pièces et accessoires automobiles S&B Foods Tokyo Fabricant de condiments

Source : graphique élaboré par nippon.com sur la base des données de Tokyo Shoko Research

Il y a également des entreprises qui ont une encore plus longue histoire, comme Hirase Sake Brewery, un fabricant de saké dont la fondation remonte à 1623 au début de l’époque d’Edo (1603-1868) et Chikuzenya, un magasin spécialisé en literie créé en 1723. Neuf entreprises fêteront en outre leur bicentenaire, dont Toda Kogyo Corp., un grand fabricant de matériaux de ferrite.

D’autres anniversaires notables en 2023

(400 ans) Hirase Sake Brewery Takayama (Gifu) Saké (300 ans) Chikuzenya Takamatsu (Kagawa) Literie (200 ans) Toda Kogyo Corp Hiroshima Matériaux de ferrite

Source : graphique élaboré par nippon.com sur la base des données de Tokyo Shoko Research

(Photo de titre : l’avenue Ginza-dôri, à Tokyo, après le Grand séisme du Kantô de 1923. Jiji Press)