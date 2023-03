Comment les Japonais appellent-ils ce gâteau à la pâte de haricots rouges ?

Japan Data

Lors des saisons froides au Japon, un certain gâteau populaire fourré de anko, la pâte sucrée de haricots rouges bien chaude, régale les papilles des Japonais. Mais personne ne peut s’accorder sur son nom...

Le fournisseur d’application Smartphone Self a mené une enquête récemment sur les noms de gâteaux. Le nom de la gourmandise d’hiver dont il est question ici a divisé les répondants puisque, sur 4 152 réponses, 1 360 l’ont appelé ôban-yaki et 1 296 imagawa-yaki.

Le nom utilisé dépend de la région dont les répondants sont originaires et plus de 70 % de personnes à Hokkaidô (nord) ont appelé la pâtisserie oyaki. Si imagawa-yaki était largement utilisé dans tout le Japon, il s’est avéré prédominant dans la région du Kantô (Tokyo et ses environs). Durant l’époque d’Edo (1603-1868), une pâtisserie qui vendait ce gâteau était située près du pont Imagawa, du côté est de l’endroit où se trouve actuellement la gare tokyoïte de Kanda, ce qui aurait conduit à cette appellation.

Dans la région du Kansai (Osaka et les préfectures environnantes), kaiten-yaki venait en tête avec 27 %, mais ôban-yaki, gozasôrô et imagawa-yaki ont tous rivalisé avec lui pour ce qui est de l’appellation la plus courante. Gozasôrô est le nom d’une entreprise de Himeji (préfecture de Hyôgo), qui produit ce gâteau, et de nombreux locaux semblent utiliser également ce nom.



(Photo : Pixta)

(Photo de titre : Pixta)