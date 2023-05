Classement des quartiers les plus populaires de Tokyo et ses alentours : Yokohama toujours en tête

Japan Data

Une étude centrée autour des quartiers de Tokyo et des préfectures environnantes a conclu que Yokohama reste l’endroit le plus populaire pour la sixième année consécutive.

Voici la sixième année consécutive que Yokohama est en première place de l’étude menée par Sumoo, le portail immobilier de Recruit Holdings sur les quartiers et les villes les plus populaires de Tokyo et ses environs. (La préfecture de Tokyo est composée des 23 arrondissements de la capitale et d’autres villes alentours.)

Les résultats sont classés par les noms de gare de train ou de station de métro. Yokohama (préf. Kanagawa), Kichijôji (ville de Musashino, préf. Tokyo) et Ômiya (ville de Saitama, préf. Saitama) occupent les trois premières places, et ont encore pris de l’avance sur le reste depuis l’année précédente.

Ebisu (ville de Tokyo), en quatrième place, continue à perdre des points tous les ans depuis le début de la pandémie, tandis que Shinjuku (ville de Tokyo) gagne en popularité et récupère la cinquième place pour la première fois depuis trois ans. La ville historique de Kamakura (en l’occurence les environs de sa gare principale) est en huitième place, son meilleur résultat depuis 2018. C’est aussi la première fois depuis cinq ans que les alentours des gares de Shibuya et de Tokyo se trouvent parmi le top 10.

Pourquoi Yokohama est-elle en première place ? Parmi les raisons citées, « un lieu attractif pour y travailler », « de nombreuses infrastructures culturelles et ludiques », « un endroit plein d’animation ». Notons aussi que depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises ont transféré leurs bureaux à Minatomirai, un quartier chic donnant sur la baie de Yokohama, dynamisant ainsi la construction de grands centres commerciaux. Sans compter le réaménagement du quartier autour de la gare de Yokohama en 2020, qui a créé encore plus d’espaces shopping, avec une abondance de restaurants.

Nagareyama-Ôtakonomori s’est trouvée en première place des gares de la préfecture de Chiba pour la première fois. ici aussi, un réaménagement a permis de faire naître un quartier rempli de grandes chaînes de magasins d’électronique et de décoration intérieure, de centres médicaux et de supermarchés, le tout sur une superficie assez compacte.

Classement des quartiers les plus populaires de Tokyo et ses alentours

Points Gare/station de métro Ligne(s) principale(s) 1 1 560 Yokohama JR Keihin Tôhoku, Keikyû, Tôkyû, Sôtetsu, Blue line 2 1 108 Kichijôji JR Chûô 3 1 059 Ômiya JR Keihin Tôhoku 4 924 Ebisu JR Yamanote 5 789 Shinjuku JR Yamanote 6 681 Meguro JR Yamanote 7 665 Ikebukuro JR Yamanote 8 649 Kamakura Enoshima Dentetsu 9 618 Shibuya JR Yamanote 9 618 Tokyo (gare) JR Yamanote 11 602 Shinagawa JR Yamanote / Keikyû 12 596 Urawa JR Keihin Tôhoku 13 528 Nakameguro Tôkyû Tôyoko 14 518 Musashi-Kosugi Tôkyû Tôyoko 15 491 Omotesandô Tokyo Metro Ginza 16 468 Nagareyama Ôtakanomori Tsukuba Express 17 455 Maihama JR Keiyô 18 438 Funabashi JR Sôbu 19 431 Tachikawa JR Chûô 20 416 Sakuragichô JR Keihin Tôhoku / Blue line (métro)

Source : tableau créé par Nippon.com à partir de données fournies par Recruit Holdings. Les cases en jaune indiquent des gares comprises à l’intérieur de la JR Yamanote, la ligne circulaire qui dessert des points névralgiques de la capitale.

(Photo: sortie Est de la gare de Yokohama : Pixta)