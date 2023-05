Les podcasts sont de plus en plus populaires au Japon

Japan Data

Les podcasts deviennent de plus en plus populaires sur l’Archipel, avec environ 15 % de Japonais qui en écoutent au moins une fois par mois.

Selon un sondage effectué en décembre 2022 par le quotidien Asahi Shimbun en collaboration avec Otonal, société spécialisée dans la publicité audio digitale, 15,7 % des Japonais écoutent un podcast au moins une fois par mois. Parmi eux, 28,1 % ont entre 15 et 29 ans.

L’enquête montre que la plateforme de streaming audio Spotify est le média le plus populaire pour écouter les podcasts, avec 41,8 % des sondés déclarant s’en servir (un chiffre en hausse par rapport aux 34,9 % de l’étude précédente), suivie d’Apple Podcasts (22,2 %), Amazon Music (19,8 %), les sites internet (15,4 %) et Google Podcasts (9,9 %).

Par tranche d’âge, plus de la moitié des personnes entre 15 et 39 ans utilisent Spotify, Apple Podcasts ou Amazon Music, tandis que celles de 50 ans ou plus préfèrent se tourner vers des sites internet spécialisés et les écouter directement dessus.

À la question sur le type de programme écouté, 33,4 % ont répondu « les podcasts d’informations », généralement populaires auprès des personnes entre 40 ans et 70 ans, et 30,4 % « les podcasts de divertissement et d’humour », plutôt appréciés par les 15-29 ans.

(Photo de titre © Pixta)