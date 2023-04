ChatGPT : la plupart des Japonais n’en ont jamais entendu parler

Japan Data

Difficile d’échapper à l’effervescence mondiale autour de ChatGPT, lancé début novembre 2022. Malgré tout, 70 % des Japonais interrogés ont confié n’en avoir jamais entendu parler.

Un sondage mené au Japon le 6 mars 2023 par Line Research révèle que sur 1 056 personnes, seulement 4,8 % ont déjà utilisé ChatGPT. Lancé en novembre 2022 par l’entreprise américaine OpenAI, le chatbot, qui fait appel à l’intelligence artificielle, est capable de produire un texte naturel imitant à s’y méprendre ce que pourrait dire ou écrire un être humain, et ce dans 100 langues, dont le japonais. En à peine deux mois, plus de 100 millions de personnes dans le monde l’avaient utilisé au moins une fois.

Cependant, cet outil est loin de faire l’unanimité au Japon. Près de 70 % ont confié n’en avoir même jamais entendu parler. Globalement, les hommes semblaient plus au fait que les femmes. Pour les 20-39 ans, ils étaient près de 40 %, et plus de 35 % pour les 40-69 ans. Près de 15,7 % des hommes dans la vingtaine avaient déjà utilisé ChatGPT.

Chez les femmes, le niveau même de connaissance de l’outil est plus bas, se situant à près de 20 % toutes tranches d’âge confondues.

Après que des explications sur ChatGPT ont été données à des personnes ayant répondu à ce sondage, plus de 40 % ont confié soit être très intéressées par son utilisation, soit vouloir l’essayer si elles en avaient l’occasion. À l’inverse, près de 30 % n’étaient absolument pas intéressées et 25 % ne savaient pas si elles souhaitaient l’utiliser ou non.

Par tranche d’âge, chez les hommes dans la vingtaine, 22,9 %, le pourcentage le plus élevé, souhaitaient absolument essayer ChatGPT. Viennent ensuite les trentenaires et quadragénaires. Chez les femmes, c’est chez les 15-19 ans que ce pourcentage était le plus élevé, avec 11,4 %.

S’agissant des utilisations de ChatGPT en elles-mêmes, elles peuvent être diverses. Un quadragénaire a expliqué par exemple avoir eu recours à ChatGPT pour vérifier les procédures utilisées lorsqu’il a changé de forfait de téléphone portable. Un sexagénaire a quant à lui confié avoir interrogé ChatGPT sur les moyens de gagner de l’argent. Et un jeune homme dans la vingtaine y a eu recours pour résoudre des problèmes de mathématiques.

(Photo de titre : Pixta)