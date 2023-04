Près de 40 % des jeunes Japonais de 18 ans n’ont aucune connaissance sur les élections régionales

Japan Data

Les élections régionales unifiées, prévues tous les quatre ans, ont lieu en avril 2023 au Japon. C’est la deuxième fois qu’elles sont organisées depuis que l’âge du droit de vote est passé de 20 à 18 ans en 2016, mais nombreux sont les jeunes qui ne connaissent pas la signification de ces élections.

Des élections régionales sont organisées les 9 et 23 avril 2023. Une enquête d’opinion menée en continu par la Nippon Foundation auprès de 1 000 jeunes âgés de 17 à 19 ans et portant sur les élections régionales unifiées a révélé que 29, 2 % d’entre eux ne savaient pas que des élections auraient lieu. Et 38,8 % ne connaissaient pas la signification des élections régionales unifiées. Les jeunes filles étaient généralement encore moins intéressées que les garçons.

Parmi les jeunes de 18 ans et plus sachant qu’il y avait des élections dans la région de leur lieu de résidence, plus de 80 % ont répondu qu’ils iraient (ou iraient peut-être) voter.

Le souhait le plus souvent exprimé par rapport à l’Assemblée régionale a été pour 35,2 % des personnes interrogées « qu’elle soit à l’écoute des opinions et des souhaits des habitants ». Mais un pourcentage plus élevé de 36,1 % a répondu n’avoir aucun souhait particulier vis-à-vis de leur assemblée régionale.

Récemment, le manque de candidats aux élections régionales est devenu un véritable problème. Lors des élections de 2019, environ un membre de l’assemblée candidat sur quatre a été élu sans opposition, ce qui met en danger les fondements de la démocratie. À la question des mesures préconisées pour augmenter le nombre de candidats aux élections régionales, « encourager les jeunes à se présenter aux élections » a été la réponse la plus fréquente avec 49,1 %, suivie par « encourager la candidature des femmes » à 37,2 %.

(Photo de titre : Pixta)

Voir également notre article : Les jeunes Japonais éloignés de la politique : comment les sensibiliser à l’importance du vote ?