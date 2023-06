Le choix du pantalon : l’uniforme scolaire unisexe est de plus en plus proposé au Japon

Japan Data

En 2023 plus de 800 nouvelles écoles au Japon ont rajouté l’option pantalon à l’uniforme feminin, pour que les jeunes soient davantage libres dans leur choix vestimentaire tout en contribuant à l’épanouissement des minorités sexuelles :

Kankô Gakuseifuku, un important fabricant d’uniformes scolaires, a annoncé qu’en 2023 l’option pantalon était proposée aux filles dans 3 041 écoles.

Le fabricant a commencé à produire et vendre des pantalons pour filles en 1996. Au départ, ils n’étaient utilisés qu’en de rares occasions, dans des régions aux hivers rigoureux comme à Hokkaidô et ou à Nagano, ou comme tenue obligatoire pour se rendre à l’école à bicyclette. Dans les deux décennies suivantes, seule une douzaine d’écoles par an a choisi d’intégrer l’option pantalon à l’uniforme féminin. Mais pour la première fois en 2019, le cap des 100 établissements a été dépassé et depuis il ne cesse d’augmenter. En 2022, pas moins de 799 établissements proposaient le pantalon en option. Ce chiffre est monté en 823 en 2023 (641 collèges, 173 lycées et 18 autres établissements).

Habituellement, les garçons portent une veste à col montant et les filles des costumes de marin, ces deux standards sont inspirés d’anciens uniformes militaires européens. Mais aujourd’hui, l’heure est aux vêtements non genrés et à la reconnaissance des minorités sexuelles, de plus en plus d’écoles optent donc pour des blazers unisexes. Et afin de contrer les stéréotypes liés au genre, de plus en plus d’établissements laissent de nos jours une plus grande liberté dans le choix de l’uniforme, les filles peuvent porter des jupes, des pantalons, des rubans ou des cravates.

L’uniforme est porté tous les jours, il doit donc être fabriqué dans un tissu solide et avec les meilleures techniques de couture afin d’éviter l’usure. Quelques mois avant que ne débute l’année scolaire, on prend les mesures, on ajuste les tailles, des ouvriers qualifiés travaillent à tenir des délais de livraison serrés, fabriques et sous-traitants s’activent, les écoles sollicitent également les ateliers locaux malgré les coûts élevés.

La préfecture d’Okayama, au sud-ouest du pays, qui produit de longue date des uniformes scolaires, détient une grande part du marché japonais.

Montant des recettes et part de marché des uniformes scolaires produits dans la préfecture d’Okayama

Filles

Type d’uniforme Montant des recettes (en milliards de yens) Part de marché Blazers et manteaux 2,64 37,4 % Jupes et pantalons 2,54 45,4 %

Garçons

Type d’uniforme Montant des recettes (en milliards de yens) Part de marché Blazers et manteaux 22,71 67,5 % Jupes et pantalons 5,30 81,6 %

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données émanant du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie sur les chiffres de l’industrie manufacturière en 2015.

(Voir également notre article : L’uniforme scolaire à travers les âges au Japon)

(Photo de titre : Pixta)