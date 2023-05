Sondage sur la religion au Japon : une image dégradée et un désintérêt croissant

Japan Data

L’image de la religion en général s’est-elle dégradée pendant ces deux derrnières années ? Que pensez-vous du bouddhisme ? Savez-vous à quoi sert un temple ? Ce sont les questions qui ont été posées à de nombreux Japonais pour tenter de comprendre l’évolution des croyances sur l’Archipel.

L’image de la « religion » a été fortement dégradée au Japon après les différents scandales autour de la secte Moon, un culte d’origine sud-coréenne mis sous le feu des projecteurs depuis l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet 2022.

En février dernier, le temple Tsukiji Hongan-ji de Tokyo a mené une enquête auprès de 1 600 personnes en leur demandant si les impressions qu’ils ont de la religion avait changé durant les deux dernières années.

D’après les résultats, 39,7 % des sondés déclarent que leur confiance envers la religion s’est étiolée davantage, un sentiment particulièrement partagé parmi les femmes âgées entre 18 et 39 ans.

Si l’enquête indique que le bouddhisme est la religion qui suscite le moins d’aversion, d’un autre côté, la moitié des répondants ont dit qu’ils n’en pensent rien de particulier.

Une majorité d’hommes et de femmes de moins de 50 ans ont déclaré qu’ils n’avaient « absolument pas » ou « pas vraiment » de raisons de se rendre dans un temple. Notons aussi que plus les sondés étaient jeunes, plus ils disaient ne pas comprendre à quoi servait un tel édifice.

