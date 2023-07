Les chiffres inquiétants de la population nippone en 2070

Japan Data

La population japonaise avait atteint un pic de 128,1 millions d’habitants en 2008, mais les projections révèlent qu’elle chutera à 87 millions dans moins de 50 ans, en 2070.

La population japonaise, qui était de 126,2 millions en 2020, passera sous la barre des 100 millions en 2056 pour tomber à 87 millions en 2070, soit une chute d’un tiers du nombre d’habitants sur l’Archipel, selon les prévisions de l’Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale.

Le passage sous la barre des 100 millions a été décalé de trois ans par rapport aux estimations de 2017, car l’Institut a émis l’hypothèse que le nombre de résidents étrangers continuerait à augmenter à une allure similaire à la période d’avant la pandémie. Malgré tout, cela n’empêchera pas le déclin de la population nippone de se poursuivre.

Le nombre d’habitants au Japon n’a cessé de s’élever après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dépassant les 100 millions pour la première fois en 1967, pendant la période de haute croissance. Mais après un pic de 128,1 millions d’habitants atteint en 2008, la population s’est mise à diminuer sans jamais pouvoir rebondir par la suite. Le chiffre de 87 millions estimé pour 2070 est à peu près le même que celui de 1953, lorsque le pays tentait encore de se relever du conflit et sortait de la période d’occupation américaine.

Selon les projections, en 2070, il y aura 33,7 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 38,7 % de la population. Par contraste, la population en âge de travailler (15 à 64 ans) sera de 45,4 millions, ce qui veut dire que le ratio d’actifs pour un retraité diminuera à 1,3 (au lieu de 2,1 aujourd’hui). La population active, qui est censée assumer la majeure partie de la production et de la consommation dans la société, pourrait par conséquent se sentir écrasée par le poids de la sécurité sociale et des cotisations. La population d’enfants de moins de 15 ans, quant à elle, est prévue pour tomber à 8,0 millions, représentant ainsi moins de 10 % du nombre d’habitants, un chiffre suscitant une très grosse inquiétude au sujet de la durabilité de la société japonaise. (Voir également notre article : Démographie : la proportion d’enfants au Japon ne cesse de décroître depuis 1982)

La population japonaise en 2020 et 2070

2020 (chiffres actuels) 2070 (chiffres estimés) Population totale 126,2 millions 87 millions 65 ans et plus 36,0 millions (28,6 %) 33,7 millions (38,7 %) Actifs (15-64 ans) 75,1 millions (59,5 %) 45,4 millions (52,1 %) Enfants 15,0 millions (11,9 %) 8,0 millions (9,2 %) Résidents étrangers 2,8 millions 9,4 millions Taux de fécondité total* 1,33 1,36 Espérance de vie (femme) 87,7 91,9 Espérance de vie (homme) 81,6 85,9

* Le taux de fécondité total est le nombre moyen d’enfants nés pendant la vie d’une femme. Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de l’Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale.

Les projections démographiques sont revues tous les cinq ans en se basant sur les données du recensement, mais cette-fois exceptionnellement en raison de la pandémie, l’Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale a mené son étude en 2023 et non en 2022.

(Photo de titre © Pixta)