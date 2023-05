Démographie : la proportion d’enfants au Japon ne cesse de décroître depuis 1982

Japan Data

La population d’enfants de moins de 15 ans au Japon est estimée à 14,4 millions, soit 300 000 personnes de moins que l’année dernière. Le chiffre ne cesse de baisser depuis 1982. L’Archipel a ainsi la proportion d’enfants la plus basse parmi les 35 pays les plus peuplés du monde.

Selon les données du ministère des Affaires intérieures et des Communications publiées le 5 mai, le nombre d’enfants entre 0 et 14 ans au Japon est de 14,4 millions (à la date du 1er avril 2023). Ce résultat est inférieur de 300 000 à celui enregistré en 2022 et continue de diminuer depuis 1982, soit la 42e année consécutive.

Le chiffre est par ailleurs le plus bas depuis les premiers relevés en 1950.

La répartition est de 7,4 millions de garçons et 7 millions de filles. Les enfants de moins de 15 ans représentent 11,5 % de la population, une baisse de 0,2 % par rapport à 2022.

Parallèlement, la population des personnes âgées de 65 ans ou plus est de 36,2 millions, représentant 29,1 % du total. Le chiffre est 2,5 fois plus important que la population d’enfants, montrant le déséquilibre flagrant de la démographie du pays.

De même, l’édition de 2022 de l’Annuaire démographique des Nations Unies montre que le Japon a le taux le plus bas d’enfants parmi les 36 pays ayant une population d’au moins 40 millions. Le Japon est suivi de la Corée du Sud, à 11,6 %, l’Italie, à 12,4 % et l’Espagne, à 13,8 %.

Par tranche d’âge, les enfants âgés de 12 à 14 ans sont les plus nombreux, pour un total de 3,21 millions, suivi de 3,08 millions d’enfants de 9 à 11 ans, 2,96 millions de 6 à 8 ans, de 2,67 millions de 3 à 5 ans, et 2,43 millions de nouveaux-nés à 2 ans. La tendance à la baisse est claire.

Depuis avril, le gouvernement a mis en place une nouvelle agence pour les enfants et les affaires familiales, qui regroupe les responsabilités pour les initiatives de l’exécutif visant à augmenter le nombre de naissances et apporter un soutien pour élever les enfants. Des questions subsistent toutefois sur la possibilité d’enrayer le faible taux de fécondité qui dure déjà depuis des années, malgré les efforts de gouvernements successifs pour mettre en place des mesures efficaces. (Voir également notre article : Les femmes japonaises reculent de plus en plus l’âge de leur mariage et de leur première naissance)

