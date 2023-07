Environnement : le Japon génère une nouvelle augmentation des émissions de gaz à effet de serre

Japan Data

Au ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19 succède la reprise et son augmentation collatérale d’émissions des gaz à effet de serre, la première hausse au Japon depuis huit ans.

En 2021 au Japon, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 2 %, pour atteindre 1,17 milliard de tonnes (équivalent dioxyde de carbone), la première augmentation depuis huit ans. Cette hausse semble due au redémarrage de la consommation d’énergie qui après la période de ralentissement due à la pandémie mondiale, a accompagné la progressive reprise économique.

Pour l’étude du ministère de l’Environnement, le dioxyde de carbone (CO2 ), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les substituts de CFC sont les principaux gaz à effet de serre, le CO2 représentant 90,9 % de l’ensemble de ces émissions. Le volume des gaz à effet de serre absorbé notamment par les forêts a été déduit du total des émissions.

Le pic de 1,41 milliard de tonnes avait été atteint en 2013. En comparaison, les émissions de 2021 étaient moins importantes (− 16,9 %). Le gouvernement s’est engagé à réduire les émissions du Japon à zéro d’ici 2050 et son objectif immédiat est une réduction de 46 % (par rapport à 2013) d’ici 2030. (Voir notre article : Le Japon et la neutralité climatique : innovation plus électrification mènent au zéro net)

Du fait de la consommation d’électricité et de chaleur, le secteur industriel continue d’être le plus gros émetteur avec une augmentation de 5,4 % (soit 373 millions de tonnes). Viennent ensuite le secteur commercial, avec une hausse de 3,3 % (+ 190 millions de tonnes) et le secteur des transports, avec une hausse de 0,8 % (+ 185 millions de tonnes). Dans le même temps, les ménages ont diminué leurs émissions de 6,3 % (- 156 millions de tonnes), soit 24,8 % de moins qu’en 2013.

En 2021, c’est 47,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone qui ont été absorbés par les forêts. L’augmentation progressive de 1,6 million de tonnes annuelle est en partie due à l’entretien des forêts.

(Photo de titre : des éoliennes dans les montagnes de l’île d’Awaji, dans la préfecture de Hyôgo, en février 2023. Jiji)