Ce que les chefs d’État du G7 ont écrit sur le Livre d’Or du musée de Hiroshima

Après avoir visité le Musée de Hiroshima pour la paix lors du sommet du G7, les chefs d’État présents ainsi que les deux dirigeants de l’Union européenne ont écrit sur le Livre d’Or du musée. Voici leurs messages.

Dans le cadre du sommet du G7 tenu à Hiroshima du 19 au 21 mai, présidé cette année par le Japon, les chefs d’État ont écouté les discours de survivants de la bombe atomique et déposé une gerbe au cénotaphe dédié aux 140 000 morts de la tragédie du 6 août 1945. Ils se sont également rendus au Musée de Hiroshima pour la paix, où ils ont écrit un message sur le Livre d’Or. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y était spécialement présent, ainsi que les deux dirigeants de l’Union européenne, Ursula von der Leyen et Charles Michel.

Le Premier ministre Kishida Fumio (Japon)

« En tant que président du G7, me voici ici à ce sommet historique en compagnie de grands dirigeants où nous œuvrons pour créer un monde sans armes nucléaires. »



Kishida Fumio

Le président Joe Biden (États-Unis)

« Que les histoires tragiques transmises dans ce musée puissent nous rappeler à tous nos obligations de construire un futur où règne la paix. Ensemble, poursuivons notre chemin vers le jour où nous serons enfin et pour toujours débarrassés des armes nucléaires. Gardons espoir ! »



Joe Biden

Le Premier ministre Rishi Sunak (Grande-Bretagne)

« Shakespeare nous dit d'“exprimer notre tristesse en mots”. Malgré tout, face au flash émis par la bombe atomique lorsqu’elle est tombée, aucun mot n’arrive à sortir. Aucun mot ne peut décrire l’horreur et la souffrance qu’ont vécu les habitants de Hiroshima et Nagasaki. Mais ce que l’on peut dire, de tout notre cœur, et de toute notre âme, c’est “plus jamais ça”. »



Rishi Sunak

Le président Emmanuel Macron (France)

« Avec émotion et compassion, il nous appartient de contribuer au devoir de mémoire des victimes d’Hiroshima et d’agir en faveur de la paix, seul combat qui mérite d’être mené. »



Emmanuel Macron

Le Premier ministre Justin Trudeau (Canada)

« Le Canada rend un hommage solennel aux nombreuses vies sacrifiées, à la douleur indescriptible des Hibakusha et à l’immense souffrance des habitants de Hiroshima et de Nagasaki. Votre histoire restera à jamais gravée dans notre conscience collective. »



Justin Trudeau

Le chancelier Olaf Scholz (Allemagne)

« Ce lieu nous rappelle une souffrance inimaginable. En ce jour, avec nos partenaires, nous renouvelons notre promesse de protéger, avec toute notre détermination, la paix et la liberté. La guerre nucléaire ne doit plus jamais être menée. »



Olaf Scholz

La Première ministre Giorgia Meloni (Italie)

« Aujourd’hui nous nous recueillons en silence. Aujourd’hui nous nous rappelons pas que le mal n’a pas triomphé. Aujourd’hui nous nous remémorons le passé afin de construire, ensemble, un avenir rempli d’espoir. »



Giorgia Meloni

Le président du Conseil européen Charles Michel (Union européenne)

« Une immense tragédie s’est déroulée ici il y a presque 80 ans. Elle nous rappelle ce que nous — en tant que G7 — sommes en train de défendre. Et pourquoi nous les défendons. La paix et la liberté. Car ce sont les deux choses que les êtres humains désirent plus que tout. »



Charles Michel

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Union européenne)

« Ce qui s’est passé à Hiroshima hante encore l’humanité aujourd’hui. C’est un douloureux rappel du terrible coût de la guerre — et de notre éternel devoir de protéger et sauvegarder la paix. »



Ursula von der Leyen

Le président Volodymyr Zelensky (Ukraine)

« J’ai été profondément touché par la visite du musée. Aucun pays ne devrait passer par de tels tourments et destructions. Il n’y a pas de place pour le chantage nucléaire dans le monde moderne. »



Volodymyr Zelensky

(Photo de titre : les dirigeants du G7 écrivent un message sur le Livre d’Or après avoir visité le Musée de Hiroshima pour la paix. © Reuters. Photos des messages © Jiji)