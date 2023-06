La saison des pluies au Japon : la carte et les données des dernières années

Japan Data

En dehors de l’île de Hokkaidô, au nord, le Japon subit chaque année la saison des pluies du début du mois de juin jusqu’au milieu du mois de juillet. Voyons la carte des prévisions et l’évolution des précipitations à Tokyo et les préfectures environnantes.

Le 18 mai 2023 a officiellement débuté la saison des pluies (tsuyu) à Okinawa et Amami-Ôshima, puis le 29 dans les préfectures du sud-ouest (Kyûshû, Chûgoku) et du centre (Tôkai). La région de Tokyo et des préfectures environnantes (Kantô-Kôshin) ont accueilli la saison pluvieuse le 8 juin. Pour les zones du nord (Hokuriku et Tôhoku), cela ne devrait plus tarder.

Les dates du début et de la fin du tsuyu par rapport aux dates moyennes générales dans les différentes régions du Japon en 2022 sont présentées dans le graphique ci-dessous, avec la carte correspondante.

À cause des fortes chaleurs qui ont touché de nombreuses régions du Japon l’année dernière à la fin du mois de juin, la période de la saison des pluies a été très instable, à tel point que dans certaines régions nordiques (Hokuriku et Tôhoku), l’Agence météorologique n’a pas été capable d’y déterminer avec exactitude la fin du tsuyu.

Saison des pluies en 2022 et moyennes des années précédentes

Dates du début de la saison

(moyenne des années précédentes) Dates de la fin de la saison

(moyenne des années précédentes) Okinawa 4 mai

(10 mai) 20 juin

(21 juin) Amami-Ôshima 5 mai

(12 mai) 22 juin

(29 juin) Sud du Kyûshû 10 juin

(30 mai) 22 juillet

(15 juillet) Nord du Kyûshû 11 juin

(4 juin) 22 juillet

(19 juillet) Shikoku 11 juin

(5 juin) 22 juillet

(17 juillet) Chûgoku 11 juin

(6 juin) 26 juillet

(19 juillet) Kansai 14 juin

(6 juin) 23 juillet

(19 juillet) Tôkai 14 juin

(6 juin) 23 juillet

(19 juillet) Kantô-Kôshin 6 juin

(7 juin) 23 juillet

(19 juillet) Hokuriku 6 juin

(11 juin) Indéterminée

(23 juillet) Sud du Tôhoku 6 juin

(12 juin) Indéterminée

(24 juillet) Nord du Tôhoku 6 juin

(15 juin) Indeterminée

(28 juillet)

Source : tableau élaboré par Nippon.com, d’après les données de l’Agence météorologique du Japon

Du nord de l’île de Kyûshû en passant par Osaka, Nagoya et jusqu’à la région de Tokyo, la saison des pluies débute en moyenne au début juin et s’achève aux environs du 20 juillet. Les précipitations durant cette période vont de 500 à 600 millimètres d’eau environ pour le nord du Kyûshû, alors qu’il tombe approximativement 300 millimètres de pluie sur les régions du Kantô-Kôshin.

De grandes variations entre les précipitations selon les années

Le graphique ci-dessous présente les précipitations moyennes annuelles pendant la saison des pluies durant les trente dernières années pour la région du Kantô-Kôshin (Tokyo et les préfectures alentours). Il montre clairement à quel point la quantité de pluie peut être différente d’une année à l’autre, avec des cas de « saison des pluies sèche » comme en 1990 où il n’est tombé que la moitié des précipitations par rapport à la moyenne alors qu’en 2020, au contraire, la saison des pluies a fini très tardivement, au 1er août, avec des quantités de pluie de 1,7 fois supérieures à la moyenne.

La quantité des précipitations augmente quand la saison des pluies touche à sa fin et les trombes d’eau font souvent déborder les fleuves, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Les principaux désastres provoqués récemment par les pluies torrentielles de la saison des pluies sont énumérés ci-dessous.

Principaux désastres provoqués récemment par les pluies torrentielles durant la saison des pluies

Du 3 au 13 août 2022 Précipitations record provoquées par une formation pluvieuse de grande échelle entre la préfecture d’Aomori et celle de Fukui. Glissements de terrain et inondations. Du 1er au 3 juillet 2021 Précipitations record dans la région du Tôkai et du sud du Kantô. Coulée de boue dans la ville d’Atami faisant 26 morts et un disparu. Du 3 au 31 juillet 2020 Les pluies torrentielles se poursuivent pendant près d’un mois sur une vaste région dans tout le pays. Le Kyûshû enregistre des pluies record du 4 au 7, et de nombreux cours d’eau, dont le fleuve Kuma, débordent et provoquent des inondations. On a dénombré 84 morts dans la préfecture de Kumamoto. Du 28 juin au 8 juillet 2018 Précipitations record dans une vaste région principalement dans l’ouest du Japon. Plus de 220 morts dans les deux préfectures de Hiroshima et Okayama, avec 51 victimes uniquement pour le quartier de Mahicho, dans la ville de Kurashiki, dans la préfecture d’Okayama. Du 30 juin au 10 juillet 2017 Pluies torrentielles de l’ouest à l’est du Japon. En particulier, les 5 et 6 juillet, des précipitations record sont enregistrées dans l’ouest et font 42 morts dans la préfecture de Fukuoka notamment.

(Photo de titre : PIXTA)