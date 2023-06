Espérance de vie au Japon : comment expliquer les différences parfois flagrantes entre les régions ?

Japan Data

Une enquête sur l’espérance de vie au Japon a révélé que les disparités entre les municipalités du pays étaient parfois très importantes. Penchons-nous sur les raisons possibles.

Le Japon est l’un des pays leaders en matière de longévité. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a examiné les espérances de vie moyennes par municipalité en 2020, ce qui a montré que l’arrondissement d’Asao, de la ville de Kawasaki, avait l’espérance de vie la plus longue aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors que la moyenne nationale était de 87,6 ans pour les femmes et de 81,5 ans pour les hommes, elle était de 89,2 ans pour les femmes et 84,0 pour les hommes dans l’arrondissement Asao.

À l’inverse, la municipalité ayant l’espérance de vie la plus courte a été l’arrondissement de Nishinari, à Osaka, avec 84,9 ans pour les femmes et 73,2 ans pour les hommes, c’est-à-dire une différence de 4,3 ans pour les femmes et de 10,8 ans pour les hommes entre ces deux arrondissements.

L’observation des municipalités venant en tête de liste et de celles arrivant en dernière place a mis en lumière des inégalités en matière de santé entre les régions.

L’arrondissement d’Asao (Kawasaki) est centré autour de Shin-Yurigaoka, une ville dortoir située sur la ligne Odakyû, avec un accès facile jusqu’à Tokyo. C’est également une zone résidentielle dotée d’une abondante nature, avec de nombreuses terres agricoles et des forêts de montagne. En 2022, une étude menée par l’administration de Kawasaki a montré qu’elle avait le pourcentage le plus élevé d’accession à la propriété résidentielle des sept arrondissements de la ville et que 88,2 % des répondants avaient déclaré qu’ils préféraient marcher si leur destination était à environ 15 minutes à pied.

D’autres banlieues de grandes villes se sont également classées dans les dix premières places et il semble que la facilité d’accès aux soins médicaux ait un effet positif. La préfecture de Nagano s’est fixé pour objectif de devenir numéro un mondial en matière de santé et de longévité et les résultats de ses différents projets de santé, développés en collaboration avec les administrations locales de la préfecture, sont désormais visibles.

En revanche, on trouve au bas de la liste un nombre important de municipalités du nord du Japon, dont la préfecture d’Aomori. Pendant un certain temps, le haut niveau de consommation de sel dans cette région a été identifié comme un facteur de réduction de l’espérance de vie. En outre, avec le déclin de la population, il est plus difficile de se déplacer dans les transports en commun en comparaison avec les zones métropolitaines, ce qui signifie que les activités pour les habitants de ces régions sont limitées, et le système de soins médicaux est insuffisant. L’arrondissement de Nishinari à Osaka, qui a l’espérance de vie moyenne la plus basse pour les hommes et pour les femmes, est connue pour ses nombreux travailleurs journaliers. Ces travailleurs irréguliers sans emploi stable ni protection sociale appropriée ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à leur santé et à leur alimentation.

Les dix premières places de l’espérance de vie moyenne au Japon (femme)

Préfecture Municipalité Espérance de vie moyenne Kanagawa Asao (arr. de Kawasaki) 89,2 Kumamoto Mashiki 89,0 Nagano Takamori 89,0 Shiga Kusatsu 89,0 Hyôgo Ashiya 88,9 Tokyo Setagaya 88,9 Tokyo Koganei 88,9 Yamanashi Fuji-Kawaguchiko 88,8 Nagano Minowa 88,8 Nagano Ina 88,8

Répartition des 50 premières places pour l’espérance de vie des hommes par préfecture : Nagano (8), Tokyo (7), Hiroshima (6), Kumamoto (6), Kanagawa (4), Kyoto (4), Okayama (4), Shiga ( 2), Hyôgo (2), Okinawa (2), Yamanashi (1), Ishikawa (1), Nara (1), Tottori (1), Shimane (1).

Les dix premières places de l’espérance de vie moyenne au Japon (homme)

Préfecture Municipalité Espérance de vie moyenne Kanagawa Asao (arr. de Kawasaki) 84,0 Kanagawa Aoba (arr. de Yokohama) 83,9 Nagano Miyada 83,4 Aichi Nisshin 83,4 Kyoto Kinugawa 83,3 Kanagawa Kamakura 83,3 Nagano Hara 83,3 Kanagawa Tsuzuki (arr. de Yokohama) 83,3 Shiga Kusatsu 83,3 Nagano Toyooka 83,3

Répartition des 50 premières places pour l’espérance de vie des hommes par préfecture : Nagano (16), Kanagawa (10), Tokyo (6), Shiga (4), Kyoto (4), Nara (3), Osaka (2), Miyagi (1), Aichi (1), Hyôgo (1), Hiroshima (1), Kumamoto (1).

Les dix dernières places de l’espérance de vie moyenne au Japon (femme)

Préfecture Municipalité Espérance de vie moyenne Osaka Nishinari (arr. d’Osaka) 84,9 Aomori Imabetsu 85,5 Aomori Inakadate 85,5 Aomori Ôwani 85,6 Aomori Mutsu 85,6 Kôchi Mihara 85,6 Hokkaidô Betsukai 85,6 Aomori Kazamaura 85,8 Yamagata Ôkura 85,8 Aomori Shichinohe 85,9

Répartition des 50 dernières places pour l’espérance de vie des femmes par préfecture : Aomori (24), Hokkaidô (9), Osaka (4), Yamagata (3), Fukushima (2), Tochigi (2), Ibaraki (2), Iwate (1), Akita (1), Shizuoka (1), Kôchi (1).

Les dix dernières places de l’espérance de vie moyenne au Japon (homme)

Préfecture Municipalité Espérance de vie moyenne Osaka Nishinari (arr. d’Osaka) 73,2 Osaka Naniwa (arr. d’Osaka) 77,9 Osaka Ikuno (arr. d’Osaka) 78,0 Aomori Higashidôri 78,1 Aomori Kusatsu 78,3 Aomori Ashiya 78,4 Aomori Setagaya 78,4 Aomori Koganei 78,4 Aomori Fuji-Kawaguchiko 78,6 Aomori Minowa 78,6

Répartition des 50 dernières places pour l’espérance de vie des hommes par préfecture : Aomori (32), Osaka (9), Hokkaidô (2), Iwate (2), Kagoshima (2) Kanagawa (1), Hyôgo (1), Okinawa (1).

(Photo de titre : Pixta)