À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

La préfecture d’Aomori est située à l’extrême nord de Honshû, la plus grande île du Japon. Elle est notamment connue pour ses pommes et la qualité du thon pêché, ses sources thermales, le château de Hirosaki et le festival Nebuta. Cette région isolée est également riche en paysages sauvages à découvrir.

Aomori fait partie de la région dite du Tôhoku, qui forme la partie la plus septentrionale de l’île de Honshû. Sa situation géographique lui garantit des hivers froids et très enneigés, mais ses zones côtières le long de la mer du Japon et l’océan Pacifique lui apportent des climats très variés.

Les pommes d’Aomori sont connues dans tout le Japon et ses ports de pêche, comme celui d’Ôma, sont réputés pour débarquer parmi les meilleurs thons de l’Archipel.

La préfecture d’Aomori en bref

Établie en 1871 (anciennement faisant partie de la province de Mutsu)

Établie en 1871 (anciennement faisant partie de la province de Mutsu) Capitale : Aomori

Population : 1 238 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 9 646 km2

La préfecture est faiblement peuplée. Même sa plus grande ville, qui porte également le nom d’Aomori, n’a qu’environ 280 000 habitants. En termes de taille, elle est suivie par Hachinohe et Hirosaki.

Aux deux extrémités se trouvent la péninsule de Tsugaru à l’ouest et la péninsule de Shimokita à l’est, formant la baie de Mutsu. La partie sud de la préfecture est montagneuse, avec le mont Iwaki (1 625 mètres) qui surplombe la ville de Hirosaki, et la chaine de montagnes de Hakkôda, ainsi que le pittoresque lac Towada qui enjambe la frontière avec la préfecture d’Akita au sud.



Le lac Towada est le douzième plus grand lac du Japon, avec une superficie de 61 km2. Sa profondeur maximale est de 327 mètres. (© Pixta)

Située loin de la capitale, Aomori a longtemps été difficile d’accès pour les affaires et le tourisme, mais en 2002, le prolongement de la ligne de Shinkansen du Tôhoku jusqu’à Hachinohe, suivi de Shin-Aomori, la capitale, en 2010, a permis de voyager de Tokyo jusqu’à la ville d’Aomori en 3 heures et 10 minutes. En 2016, une nouvelle extension a relié Shin-Aomori à la gare de Shin-Hakodate-Hokutô, dans le Hokkaidô, en passant par le tunnel Seikan, le plus long tunnel sous-marin au monde creusé sous le détroit de Tsugaru.

Les industries principales d’Aomori sont l’agriculture, la pêche et l’exploitation forestière. Aomori se classe quatrième parmi les préfectures du Japon en autosuffisance alimentaire avec un taux de 123 % de ses besoins (données de 2019-2020), et elle est la plus importante productrice de pommes, d’ail et de gobô (bardane japonaise) de l’Archipel. La flotte de pêche d’Aomori ramène parmi les meilleures prises de thon du pays, tout particulièrement au port d’Ôma, situé au nord. Aomori se classe de même parmi les premiers au Japon en prises de thon, d’encornets volants akaika, coquilles Saint-Jacques, ainsi que d’algues kombu et bien d’autres produits de la mer.



Un verger de pommiers, avec le mont Iwaki au fond (© Pixta)

La nature d’Aomori attire beaucoup de touristes venant admirer des sites tels que Shirakami-Sanchi, une région sauvage qui abrite les dernières forêts tempérées de hêtres de Siebold au Japon, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1993, ainsi que les gorges d’Ôirase. Le parc de Hirosaki, dans la ville du même nom, est connu pour ses cerisiers en fleurs. Une forte activité volcanique a créé de nombreuses sources thermales tels Furōfushi et Sukayu, très appréciées par les touristes. Osorezan est une autre destination incontournable avec ses paysages désertiques et étranges. C’est un lieu sacré où il est dit que l’on peut y communiquer avec les morts.

La ville d’Aomori est surtout connue pour le Nebuta Matsuri, l’un des plus importants festivals du Japon qui peut attirer plus d’un million de visiteurs selon les années.



Des danseurs en habits bariolés prennent part au Nebuta Matsuri. (© Pixta)

Personnages célèbres originaires d’Aomori

Dazai Osamu (1909-48). Écrivain. Né Tsushima Shûji. Durant sa vie qui fut courte et turbulente, il s’est intéressé au communisme pendant l’avant-guerre tout en perfectionnant ses qualités d’écrivain de romans autobiographiques et de nouvelles. Sa carrière a connu son apogée après la guerre. Ses œuvres les plus connues comprennent Soleil Couchant et La déchéance d’un homme. Il s’est suicidé en 1948 en se jetant dans une rivière à l’ouest de Tokyo avec son amante.

(1909-48). Écrivain. Né Tsushima Shûji. Durant sa vie qui fut courte et turbulente, il s’est intéressé au communisme pendant l’avant-guerre tout en perfectionnant ses qualités d’écrivain de romans autobiographiques et de nouvelles. Sa carrière a connu son apogée après la guerre. Ses œuvres les plus connues comprennent Soleil Couchant et La déchéance d’un homme. Il s’est suicidé en 1948 en se jetant dans une rivière à l’ouest de Tokyo avec son amante. Yano Akiko (1955-) : Musicienne. Née Suzuki Akiko à Tokyo, elle a grandi à Aomori avant de lancer sa carrière de chanteuse en 1976 avec l’album Japanese Girl. Par la suite elle a collaboré et est partie en tournée avec d’autres groupes, comme Yellow Magic Orchestra. Elle a aussi travaillé avec Studio Ghibli sur des courts-métrages et des longs-métrages. Elle s’est mariée avec Sakamoto Ryûichi en 1982, puis divorcée en 2006 après 14 ans de séparation.

Quelques-uns de nos articles sur Aomori

(Photo de titre : le château de Hirosaki, avec le mont Iwaki en arrière-plan. Pixta)