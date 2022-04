Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le château de Hirosaki (Aomori)

Visiterle Japon

Pas moins de 2 600 cerisiers de 50 variétés sont présents au parc du château de Hirosaki, dans la préfecture d’Aomori. Le spectacle le plus fabuleux à contempler est sans conteste le « radeau de pétales » : les pétales tombés des arbres qui forment d’immenses tapis et dérivent à la surface de l’eau des douves du château. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский